Sul-Americana chega à reta final com decisões; Cruzeiro e Vitória se despedem com campanha fraca

A fase de grupos da Copa Sul-Americana se encerra nesta quinta-feira (29), com Grêmio, Fluminense e Atlético-MG entrando em campo com objetivos decisivos. Enquanto os três clubes brasileiros ainda brigam pela liderança de seus grupos, outros como Cruzeiro e Vitória já se despediram da competição sem brilho.

O Tricolor gaúcho recebe o Sportivo Luqueño, do Paraguai, às 18h (horário de MS), em Porto Alegre. Para avançar diretamente às oitavas de final, o Grêmio precisa vencer e torcer para que o Godoy Cruz-ARG perca para o Atlético Grau-PER. A equipe de Mano Menezes deve ir a campo com:

Tiago Volpi; Ronald, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Camilo, Cristian Olivera (Aravena), Cristaldo e Amuzu (Pavon); Braithwaite (Arezo).

Já às 20h30, o Fluminense enfrenta o Once Caldas-COL, no Maracanã, em duelo direto pela liderança do Grupo F. O Tricolor das Laranjeiras precisa vencer para avançar direto às oitavas. Qualquer outro resultado o obrigará a disputar a repescagem. O técnico Renato Gaúcho deve escalar:

Fábio; Guga, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Everaldo e Serna.

No mesmo horário, o Atlético-MG encara o Cienciano-PER, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com um ponto a menos que o adversário, o Galo precisa da vitória para garantir o topo do Grupo H e evitar a fase eliminatória preliminar.

Na Libertadores, o Fortaleza vai até a Argentina para enfrentar o líder Racing, às 20h30 (MS). O Leão do Pici, vice-líder do Grupo E com oito pontos, precisa ao menos empatar para seguir na briga pela classificação.

Na noite de quarta-feira (28), Cruzeiro e Unión Santa Fe empataram por 0 a 0 no Mineirão, em partida marcada por pouca inspiração ofensiva e desentrosamento. Ambos já estavam eliminados e utilizaram escalações alternativas. O time mineiro encerrou sua participação na terceira colocação do Grupo E, com cinco pontos.

O Vitória também deu adeus ao torneio após ser derrotado por 1 a 0 pela Universidad Católica-EQU, em Quito. Mesmo com um jogador a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo, o Leão não conseguiu marcar. O único gol da partida foi contra, após falha do goleiro Lucas Arcanjo. A equipe baiana terminou em terceiro lugar no Grupo B, com seis pontos.

Com a eliminação confirmada, Cruzeiro e Vitória agora voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no domingo (1º), às 18h30 (MS), enquanto o Vitória encara o Corinthians às 17h30 (MS), buscando deixar a zona de rebaixamento da Série A.

Agenda de jogos desta quinta-feira (horário de MS)

Libertadores da América

– 20h30: Racing-ARG x Fortaleza (ESPN)

– Copa Sul-Americana

– 18h: Grêmio x Luqueño-PAR (ESPN)

– 20h30: Fluminense x Once Caldas-COL (Paramount+)

– 20h30: Atlético-MG x Cienciano-PER (ESPN)

Brasileiro – Série B

– 20h30: Ferroviária x Botafogo-SP (RedeTV e Disney+)

