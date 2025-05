Com dúvidas, Flamengo decide permanência na Libertadores

Por vaga, time precisa vencer para não depender de outros resultados

O Flamengo recebe o DeportivoDeportivo Táchira-VEN, nesta quarta-feira (28), às 20h30 (de MS), no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Empatado em número de pontos (oito) com a LDU, o Rubro-Negro precisa da vitória para não depender de tropeço do time equatoriano, que pega o Córdoba-ARG, que tem onze pontos, em Quito.

A principal dúvida do time brasileiro é quanto a Gerson. O meio-campista se recupera de dores no joelho, após deixar o gramado sintético do Allianz Parque com dores no joelho.

“Substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínico e de imagem ainda na noite de domingo. Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nesta segunda-feira, no CT George Helal, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia”, publicou o clube.

Para a partida decisiva, o Flamengo já tem as ausências de outras peças importantes do meio-campo como De La Cruz, Allan, e Pulgar.

Deste modo, a provável escalação do técnico Filipe Luís tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo e Varela (Gerson); Luiz Araújo, Arrascaeta e Bruno Henrique (Michael); Pedro.

Jorginho a caminho?

O meio-campista Jorginho publicou ontem em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao Arsenal e à torcida ao se despedir do clube. O volante ítalo-brasileiro de 33 anos está encaminhado com o Flamengo e deve assinar com o Rubro-Negro no início de junho.

O contrato dele com o clube inglês tem validade até o fim da temporada europeia, contudo, o acordo com o Flamengo seria para o volante disputar o Mundial de Clubes pela equipe brasileira.

O jogador é naturalizado italiano e, apesar de ter nascido no Brasil, nunca atuou no futebol brasileiro. Sua passagem pelo Arsenal começou em 2023. Jorginho entrou em campo 79 vezes pelos Gunners, tendo marcado dois gols e servido três assistências.

Palmeiras

Com a classificação às oitavas de final garantida, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Sporting Cristal (PER), às 20h30, no Allianz Parque. De um lado, o Alviverde está com vaga carimbada. O time ocupa a liderança do Grupo G, com 15 pontos. Com 100% de aproveitamento, o time de Abel Ferreira também já garantiu o primeiro lugar geral da fase de grupos.

Enquanto isso, o Sporting Cristal vem de derrota por 1 a 0 contra o Cerro Porteño e briga pela última vaga no mata-mata ou pelo playoff da Sul-Americana. A equipe peruana ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos. Já o Cerro aparece uma posição acima, com sete unidades somadas.

O jogo marca a despedida de Estêvão no Allianz Parque com a camisa do Palmeiras. O atacante foi negociado para o Chelsea-ING, seu destino depois do Mundial de Clubes.

Para hoje, Abel Ferreira busca a reabilitação após a contundente derrota sofrida para o Flamengo, domingo, pelo Brasileiro. De olho em jogo com o Cruzeiro, pela Série A, o Palmeiras pode poupar titulares hoje à noite. A escalação deve ser com Marcelo Lomba; Mayke (Giay), Naves (Bruno Fuchs), Micael e Vanderlan; Richard Ríos, Emi Martínez e Raphael Veiga; Paulinho, Estevão e Vitor Roque (Flaco López).

Inter já tem 30 mil ingressos vendidos para decisão

O Internacional confirmou que pelo menos 30 mil ingressos foram vendidos para o duelo contra o Bahia, pela última rodada da fase de grupos Libertadores. As equipes se enfrentam hoje (28), no Beira Rio, em Porto Alegre, a partir das 18 h (de MS).

O duelo vale vaga no mata-mata do torneio continental. Enquanto o Inter ocupa a vice-liderança, com oito pontos, o Bahia figura na terceira colocação, com sete. O Atlético Nacional-COL lidera a chave, com nove, e o Nacional-URU, já eliminado, é o lanterna, com quatro unidades.

Uma das vagas já pertence ao Atlético Nacional-COL, que até pode ser ultrapassado na tabela por um dos brasileiros. No entanto, o time colombiano não possui chances matemáticas de perder o passe para as duas equipes.

Assim, um empate já coloca o Colorado nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor Baiano, por sua vez, precisa vencer de qualquer jeito para se classificar. Os comandados de Roger Machado não perdem há quatro jogos e vêm de empate com o Sport, por 1 a 1, pela décima rodada do Nacional.

A provável escalação do time dirigido por Roger Machado é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Borré.

O Bahia

Após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni projetou o jogo decisivo contra o Internacional. O treinador espera um Bahia com “mais poder de assertividade e decisão”, algo que faltou diante do time gremista.

“Quarta-feira é um jogo mais difícil pelo momento das equipes, pelo estádio que vai estar mais cheio. Vamos precisar ter mais poder de assertividade e decisão quando as oportunidades surgirem”, avalia o técnico.

“Temos que aprender a dar valor às oportunidades que acontecem para ser um time de G-4, de G-6. Jogamos fora uma oportunidade, precisamos de mais ímpeto, de desejo de vencer jogos e impor isso dentro de jogo”, declarou o comandante, após a derrota para o Grêmio.

O Bahia deve iniciar o jogo com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

(com Futebol Baiano)

Gazeta Press

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.