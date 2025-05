Campo Grande tem 2.340 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho em Campo Grande tem uma excelente oportunidade nesta quinta-feira (29). A capital sul-mato-grossense oferece 2.340 vagas de emprego, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e, em muitos casos, sem exigência de experiência profissional. As vagas são disponibilizadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em uma ampla variedade de áreas e funções.

A Funsat reúne 1.708 oportunidades, com destaque para os seguintes cargos:

– Auxiliar de serviços de alimentação – 190 vagas

– Operador de caixa – 137 vagas

– Atendente de lanchonete – 100 vagas

– Repositor de mercadorias – 72 vagas

– Auxiliar de limpeza – 115 vagas

– Auxiliar de linha de produção – 53 vagas

Das vagas ofertadas, 1.351 não exigem experiência anterior, o que facilita a inserção de jovens e pessoas que estão buscando o primeiro emprego. Além disso, seis vagas são destinadas a pessoas com deficiência.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, levando um documento com foto e a Carteira de Trabalho (física ou digital). É necessário também que o celular esteja carregado para acesso à carteira digital. A atualização cadastral é obrigatória. As oportunidades também podem ser consultadas pelo aplicativo Sine Fácil, sendo importante manter o currículo atualizado junto aos Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.

Já a Funtrab está com 632 vagas abertas nesta quinta-feira, com foco em áreas como:

– Operador de caixa – 42 vagas

– Auxiliar de limpeza – 56 vagas

– Costureira – 35 vagas

– Auxiliar de linha de produção – 26 vagas

– Atendente de lanchonete – 16 vagas

– Vendedor interno – 12 vagas

– Pedreiro – 6 vagas

– Motorista de caminhão – 6 vagas

– Soldador – 7 vagas

A fundação também oferece 73 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e oito oportunidades de estágio.

O atendimento da Funtrab acontece na Rua 13 de Maio, 2773 – Centro, das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. É necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No local também é possível dar entrada no Seguro-Desemprego.

