Sorteio da Copa do Brasil define caminhos de Costa Rica e Operário na competição

Nesta terça-feira, a partir das 14h (horário de MS), acontecerá o sorteio que definirá os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Representando Mato Grosso do Sul, Costa Rica e Operário, campeão e vice do ano passado, aguardam para conhecer seus adversários na competição.

As duas primeiras fases do torneio consistem em jogos únicos, com os times de pior posição no ranking da CBF jogando em casa na primeira fase. Neste formato, os visitantes avançam em caso de empate. Já na segunda fase, em caso de igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis. O mando de campo será determinado no sorteio desta terça-feira.

O Costa Rica, no pote G, enfrentará um dos times do pote C, podendo ser Botafogo-SP, Confiança-SE, Brusque, Ferroviário-CE, Paysandu, Brasiliense, Volta Redonda, América-RN, Ypiranga ou Aparecidense.

Enquanto isso, o Operário, no pote F, terá seu adversário na primeira fase entre os times do pote B: Juventude, Tombense, Sport, Ituano, CRB, Operário-PR, Criciúma, ABC, Sampaio Corrêa e Remo. Os jogos da primeira fase estão marcados para os dias 21 ou 28 de fevereiro.

A Copa do Brasil inicia com 80 clubes, com mais 12 entrando apenas na terceira fase. Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG (disputarão a Libertadores), Athletico-PR (classificado via Brasileiro do ano passado), Goiás (campeão da Copa Verde), Ceará (campeão da Copa do Nordeste) e Vitória (campeão da Série B) compõem esse grupo seleto.

