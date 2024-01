Cantora Bela Rio lança música ‘Bem Bolado’, de autoria de Jerry Espíndola

Direto de Rio Verde de Mato Grosso, a cantora Bela Rio é um dos novos destaques da música sul-mato-grossense. Seu trabalho harmonioso mescla MPB com o som da natureza, mostrando toda a singularidade de sua musicalidade. Neste mês, se aventurando em ritmos latinos como a cúmbia, a compositora chega às plataformas digitais com o novo EP “Bem Bolado”. De nome homônimo, o projeto traz, além de um single composto com Jerry Espíndola, canções que são um convite à autoconfiança e ao empoderamento.

Revelando-se na forma como Bela Rio se move, fala e se relaciona com o mundo ao seu redor, ‘Bem Bolado’ provoca uma conexão entre o ser e a natureza. Suas letras, como um mantra, inspiram o som das águas e das cachoeiras, mas também é um convite à autoconfiança e autonomia. ‘Bem Bolado’ chega como um ponto de virada na trajetória da cantora de 24 anos, que destaca o misticismo das raízes, circundado por sensualidade, como os aspectos de seu primeiro trabalho.

“Quero explorar o fato de ser latino-americana, de sermos pessoas quentes por natureza. Na letra eu brinco um pouco com isso e canto sobre ‘soltar os bichos nessa madrugada’. A minha intenção sempre foi manter a conexão entre o ser e a natureza. E nesta música [Bem Bolado], em especial, essa sensualidade se aflora”, conta a artista.

Influências do MS

A parceria com o músico sul-mato- -grossense, Jerry Espíndola, é proveniente de dois trabalhos realizados durante a pandemia: ‘Me Beija Flor’ e ‘Live das Estrelas’. Os cantores compuseram duas músicas durante o período e, desde então, foram realizados seis trabalhos em conjunto. O apreço em comum por uma pegada pop nas canções é o segredo de uma parceria de sucesso, pontuou Jerry. Além disso, o cantor destacou “Bem Bolado” como um trabalho dançante que, também, retrata muito do dia a dia campo-grandense.

“Acho que ‘Me Beija Flor’ e ‘Live das Estrelas’ têm muito a ver com o dia a dia do sul-mato-grossense. As músicas falam sobre o que vemos por aqui em Campo Grande, e principalmente de Rio Verde, uma natureza ainda abundante. ‘Bem Bolado’ é um achado, uma canção perfeita na letra e música, muito envolvente”, destacou Jerry.

A tracklist do EP “Bem Bolado” é composta por cinco faixas com composições escritas por Bela Rio, Jerry Espíndola e Marcio de Camillo. Segundo Bela, citar sobre os elementos da natureza é inerente ao seu processo criativo, além de realçar a identidade de seu trabalho.

“Sou de uma cidade maravilhosa que é Rio Verde de Mato Grosso, palco de inspiração em cada olhar para suas belezas, a cidade é um próprio poema! Quando componho uma música, sempre preservo em colocar elementos da natureza. Sol, lua, cachoeiras, e tudo o que vivi minha vida toda”, afirmou a cantora.

Produção de mérito

O single do EP foi produzido por Tadeu Patolla, cujo produtor tem uma lista extensa de colaborações e produções de peso, incluindo nomes como Beto Lee (vencedor do Grammy Latino), Fernanda Porto, Projota e Charlie Brown Jr. “Meu pai é natural de Santa Catarina, onde moro atualmente. Quando vim para Lages, Jerry chegou até um antigo amigo [Patolla] e mostrou nosso trabalho autoral que o Fabio Adames tinha produzido. Ele gostou do que ouviu e daí logo fechamos com o Phant Music para iniciar os trabalhos”, conta Bela sobre o começo da parceria.

Composto por mais quatro faixas, lançadas antecipadamente: “Inevitável Sim” e “Se Eu Te Convencer”, “Me Beija Flor” e “Live Das Estrelas”, o EP mescla diversos gêneros musicais, e reserva aos ouvintes uma viagem por diversas emoções, conforme descreveu a cantora.

“O EP vem com uma mistura de MPB, POP, Reggae como ‘Me Beija Flor’, que tem mais essa pegada, uma delícia para ouvir pelas manhãs e começar o dia bem. ‘Live das estrelas’ e ‘Se Eu te Convencer’ vêm com muito amor e calmaria, uma delícia para ouvir de love. ‘Inevitável Sim’ é minha preferida de Jerry, fiquei feliz quando me convidou para regravar com ele! Uma das mais profundas do álbum, essa toca bem no coração. E ‘Bem Bolado’ vem abrindo uma nova era de Bela Rio, virando para um lado mais sensual, mais belo da Mulher, e como costumo dizer, sem deixar a essência das nossas composições. Cada música desse álbum é uma experiência única e maravilhosa!”, afirmou.

“Bem Bolado” já está disponível nas plataformas digitais. Para acompanhar o trabalho da cantora, acesse o @belariio, no Instagram.

Por Ana Cavalcante.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.