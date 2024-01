Morre atriz Jandira Martini aos 78 anos

Morreu nesta segunda-feira (29), aos 78 anos a atriz Jandira Martini, que lutava contra um câncer de pulmão há alguns anos. Jandira estava internada no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.

A informação da morte da atriz foi primeiramente divulgada nas redes sociais e confirmada ao site gshow pelo ator Marcos Caruso, amigo de longa data de Jandira, que lamentou a morte da grande amiga e parceira de trabalho, em seu perfil no Instagram.

“Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”, disse o ator.

Jandira Martini nasceu em 10 de julho de1945, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Era formada em Interpretação pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD-USP), e atuou fortemente no teatro paulistano em mais de 20 espetáculos.

No cinema, a atriz fez Uma Comédia Atrapalhada e Olga. Em 2018, filmou Uma Pitada de Sorte, com Fabiana Karla, e Chorar de Rir, com Leandro Hassum. Em 2019, filmou 10 Horas para o Natal, dirigido por Cris D’Amato.

Na TV, Jandira colecionou trabalhos na TV Manchete, onde foi autora e atriz da novela Ana Raio e Zé Trovão e no SBT, onde atuou nas novelas Éramos Seis e Sangue do Meu Sangue. Na TV Globo, Jandira fez parte do elenco das novelas Sassaricando, Caminho das Índias, América, Salve Jorge, Morde e Assopra, das minisséries Os Maias e A Casa das Sete Mulheres, entre outras.

Mas um dos personagens mais lembrados e amados pelo público, é a Zoraide da novela O Clone. A governanta árabe que cuidava da casa do tio Ali (Stênio Garcia), dava conselhos a todas da família e a fiel protetora da protagonista Jade (Giovanna Antonelli).

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da atriz. Nas redes, a notícia foi lamentada por famosos.

