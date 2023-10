Jovem fica em estado grave após ser baleado 12 vezes por dupla em motocicleta

Um jovem de 21 anos foi baleado na noite de ontem (9), em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada ao hospital, mas teve que ser transferida para Campo Grande devido a gravidade dos ferimentos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, quatro homens passaram pelo jovem em uma motocicleta. Uma dessas duplas, sacou um revólver e atirou doze vezes no rapaz, que estava em uma bicicleta.

Segundo o Chapadense News, os tiros acertaram a perna direita do jovem. Um desses tiros atingiu o fêmur. O garoto foi encaminhado para o hospital da cidade, mas teve que ser transferido a vaga zero para Campo Grande. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

O caso foi registrado na delegacia do município como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.