Inmet emite novo alerta de tempestade para sul de MS; veja as regiões afetadas

Municípios do sul de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de tempestades com possibilidade de granizo nesta segunda-feira (8). Além disso, grande parte do território Sul-mato-grossense também pode registrar baixos índices de umidade do ar, conforme alerta emitido pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).
O alerta de tempestade, classificado como perigo potencial, vale das 8h às 23h59 para cidades da região sul e sudoeste do Estado. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
As áreas mais afetadas devem ser municípios próximos à fronteira com o Paraguai, como Ponta Porã, Amambai, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Sete Quedas, Paranhos, Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi e Japorã.
Segundo o INMET, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Baixa umidade relativa do ar
Já o alerta de baixa umidade do ar, também classificado como perigo potencial, é válido das 11h às 19h e abrange uma extensa área de Mato Grosso do Sul, incluindo regiões do Pantanal, Centro, Norte, Leste e Bolsão.
Nessas localidades, a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%, níveis considerados abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O cenário aumenta o risco de desconforto respiratório e favorece a ocorrência de incêndios florestais.
Entre os municípios que podem ser afetados estão Campo Grande, Corumbá, Coxim, Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica, Chapadão do Sul, Aquidauana, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste.
Durante as tempestades, a orientação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante as rajadas de vento.
Nas regiões sob alerta de baixa umidade, a população deve aumentar a ingestão de água, evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes e reduzir a exposição ao sol entre o fim da manhã e o início da tarde.