Sidão derrota Globo em ação na Justiça após prêmio “Craque do Jogo”

A Rede Globo foi condenada a pagar R$ 30 mil ao goleiro Sidão por causa do constrangimento causado ao atleta na eleição de “Craque do Jogo”, quadro que acontece após as partidas do Campeonato Brasileiro transmitidas pela emissora.

Na ocasião, o prêmio era decidido após uma votação popular. Em 2019, o atleta defendia o Vasco, falhou em uma derrota para o Santos e foi vítima de um movimento na internet para ser escolhido o destaque do confronto, como uma forma de “meme”. Mesmo com a situação, a emissora continuou com o planejamento e entregou o troféu ao goleiro após o jogo.

Depois do acontecimento, jogadores e clubes se posicionaram e prestaram solidariedade ao atleta. A própria Globo também se pronunciou, reconheceu o erro e dedicou o troféu a outro jogador.

No processo, Antonio Conehero Junior, juiz do caso, decidiu que a emissora poderia apenas ter mostrado o resultado da enquete aos internautas e deixar Sidão fora da conversa, prevenindo o constrangimento.

– Evidente que entregar o troféu ultrapassaria o limite da mais ácida crítica ao desempenho profissional do autor. Nada impedia a ré de anunciar o resultado da enquete com os torcedores. Estaria cumprindo seu dever de informar. Mas a ré foi além, e fez a entrega do troféu, incorrendo em evidente exercício abusivo de direito, sendo despropositado sustentar que o autor que estava trabalhando, e não se divertindo com amigos em partida de futebol deveria receber o fato com bom humor – descreve um trecho da sentença.

