“Incompatibilidade de agenda” impede que Lula vá a debate

O debate promovido pela CNN em pool com o SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Nova Brasil FM previsto para a próxima sexta-feira (21), deve acontecer com apenas um candidato.

Segundo a CNN BRASIL, que é um dos organizadores afirmou que o candidato à presidência, Lula (PT) não participará do debate por incompatibilidade de agenda.

Jair Bolsonaro, candidato à reeleição do PL confirmou presença e será entrevistado pelos jornalistas do pool, conforme as regras previamente acertadas com as campanhas.

O veículo divulgou a nota da imprensa do PT “Infelizmente, por incompatibilidade de agendas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não poderá comparecer ao debate realizado pelo SBT e emissoras parceiras neste segundo turno”, disse a coligação, em nota enviada ao pool. A CNN lamenta a decisão.”, finalizou.

A entrevista acontecerá no estúdio do SBT, em Osasco, na Grande São Paulo. A entrevista terá transmissão ao vivo pela CNN, na TV, e nas plataformas do canal nas redes sociais.

Debates no MS

No Estado, o candidato ao Governo pelo PRTB, Capitão Contar anunciou sua decisão em não participar de todos os debates e não comparecerá no debate do SBT previsto para esta quarta (19). Mas sua assessoria adiantou que ele estará presente no debate da TV MORENA.

