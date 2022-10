Durante briga, namorada arrasta rosto de companheira no asfalto

Uma discussão de casal na madrugada desta terça-feira (19) se transformou em briga generalizada em Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande. O caso envolveu duas mulheres, que se exaltaram após a ingestão de bebida alcóolica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia teria sido acionada para atender um caso de briga generalizada. Ao chegarem ao local constataram que se tratava de uma briga de casal, envolvendo duas mulheres de 33 e 34 anos.

Uma das mulheres relatou a polícia que teria sido agredia pela companheira devido a ciúmes e que revidou pois estaria cansada de ser vítima de violência. Ela apresentava hematomas na face esquerda e braço esquerdos, vindos de mordidas causadas pela companheiro.

A vítima ainda relatou que estava sentindo fortes dores no couro cabeludo após ser arrastada no asfalto pelos cabelos. A polícia perguntou a autora da violência sobre o ocorrido, que disse que a namorada a teria provocado durante a tarde, após ambas terem ingerido bebida alcóolica, iniciando um desentendimento que se transformou em agressão mutua.

A suposta autora apresentava hematoma na face esquerda na altura da testa, corte interno do lábio superior da boca, ralado no cotovelo direito e reclamou de dores no tórax.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como lesões corporais reciprocas. As duas foram encaminhas para a delegacia em carros separados e optaram por realizar o boletim de ocorrência ou medida protetiva.

Leia também: Após esfaquear a esposa seis vezes, marido confessa crime para amiga

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.