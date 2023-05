Série D: Após derrota, Operário fica a 3 pontos do G4

A primeira derrota no Brasileiro da Série D fez o Operário cair para a sétima posição, entre oito times, no grupo 7. Com quatro jogos e nenhuma vitória, o representante de Mato Grosso do Sul no Campeonato fechou o fim de semana a três pontos da zona de classificação para a segunda fase.

No sábado (27), a torcida da casa não decepcionou e, debaixo de chuva, fez o Maringá alcançar sua primeira vitória no Nacional. Enquanto o Alvinegro campo-grandense foi parar na vice-lanterna, o Dogão subiu para o segundo lugar, com oito pontos, cinco a mais do que o Operário, junto com o Patrocinense-MG, que derrotou o Cascavel-PR, em casa, pela contagem mínima. O time mineiro é o líder pelo critério de gols marcados (5 a 4).

No estádio Willie Davids, diante de 3730 torcedores, a equipe maringaense ganhou do Galo por 2 a 0, com gols de Pelezinho e Serginho, já no segundo tempo. Deste modo, o time treinado por Celso Rodrigues precisa vencer o próximo jogo, diante do lanterna Cascavel, novamente, fora de casa. O duelo dos atuais últimos colocados acontece no próximo sábado (3), às 15h (de MS), no estádio Olímpico, pela 5ª rodada.

“Eu falei, antes de começar o campeonato, que nosso time levaria de dois a três jogos para entrosar e entender exatamente nossa forma de jogar e foi isso que aconteceu. Ainda acredito que as primeiras partidas que empatamos não vencemos no detalhe, na confiança que ainda faltava, mas hoje tivemos atitude, jogamos buscando gol o tempo todo e poderíamos ter tido um placar ainda maior”, explicou o técnico do Maringá, Jorge Castilho, ao site do clube. Do outro lado, o técnico Celso Rodrigues, que comanda o Operário desde o ano passado, ainda não fez o time apresentar resultados positivos em campo.

