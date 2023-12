Despesas da prefeitura aumentaram 2,14%, neste ano

As despesas em todas as fontes da Prefeitura de Campo Grande aumentaram 2,14%, saindo de R$ 1.341.374.639,68 para R$ 1.370.145.414,77. Os dados foram apresentados pela secretária municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Helena Okama.

Já as despesas do Tesouro, aumentaram 6,40%, saindo de R$ 594.079.398,11, no ano de= 2022, para R$ 632.090.238,12. Em relação às receitas arrecadadas de todas as fontes, passaram de R$ 1.761.750.879,29, no ano passado para R$ 1.817.343.926,09, neste ano, representando incremento de 3,16%. Já as receitas do Tesouro passaram de R$ 899.703.183,40 para R$ 978.654.190,37, o que representou um aumento de 8,78%, de um ano para outro. “Estamos fazendo o dever de casa, tentando diminuir um pouco mais as despesas. Temos que ver o contexto e o histórico disso. Como era antes, como ficou e como administramos. Não é fácil colocar uma despesa que não ia ter dentro de uma arrecadação. Até que você consegue equilibrar, não é uma coisa fácil. Estamos trabalhando arduamente para promover melhorias para o servidor e, consequentemente, para a população”, disse a secretária.

Ainda conforme Márcia Helena, atualmente, os gastos com pessoal consomem 56,48% dos recursos da prefeitura. O limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 51,30%. No mesmo período do ano passado, o índice estava em 56,40%.

Para finalizar, a secretária de finanças e planejamento explicou que aumentos pontuais e por categorias foram feitos, conforme a demanda e a necessidade, com novas contratações.

Por Suzi Jarde

