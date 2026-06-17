Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense tem tabela alterada e última rodada será disputada com jogos simultâneos

Mudança foi definida em reunião arbitral na sede da FFMS e inverte as atuais 6ª e 7ª rodadas da competição

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu, em reunião arbitral realizada nesta quarta-feira (17), na sede da entidade, em Campo Grande, a inversão das duas últimas rodadas do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. A alteração foi feita para garantir que todos os confrontos da rodada final sejam realizados simultaneamente, permitindo o encerramento do campeonato dentro do cronograma previsto.

A Série B estadual terá início no próximo sábado (20), com o confronto entre o Aquidauanense FC e o EC Comercial, às 16h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana.

Com a mudança, a antiga sétima rodada passa a ser a sexta, enquanto a antiga sexta rodada será disputada como rodada final do campeonato.

Nova 6ª rodada

25 de julho

15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande;

17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

26 de julho

15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande;

17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Nova 7ª e última rodada

Todos os jogos serão disputados no dia 2 de agosto, às 15h, de forma simultânea:

– Aquidauanense FC x CE União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana;

– Misto EC x EC Campo Grande – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas;

– CD 7 de Setembro x São Gabriel EC – Estádio Douradão, em Dourados;

– EC Comercial x EC Taveirópolis – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

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