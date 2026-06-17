Agricultura familiar garante alimentos para quase 400 famílias em Nioaque

Programa movimenta mais de R$ 442 mil, gera renda para produtores rurais e fortalece a segurança alimentar no município

A agricultura familiar tem desempenhado papel fundamental no combate à insegurança alimentar em Nioaque. Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), cerca de 390 famílias em situação de vulnerabilidade recebem mensalmente alimentos produzidos por agricultores do próprio município.

Atualmente, o programa conta com investimentos de R$ 442.536,43 e beneficia 48 agricultores familiares, que comercializam seus produtos por meio das modalidades Compra com Doação Simultânea, PAA Quilombola e PAA Indígena.

Os resultados da iniciativa foram destacados durante a realização da 1ª Feira Solidária do PAA, que reuniu produtores rurais e famílias beneficiadas em um mesmo espaço. A ação buscou fortalecer a relação entre quem produz e quem recebe os alimentos, além de dar visibilidade aos impactos sociais e econômicos do programa.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, a iniciativa contribui para a geração de renda no campo e garante o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade produzidos localmente.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), a experiência de Nioaque pode servir de modelo para outros municípios, ampliando o fortalecimento da agricultura familiar e das políticas de segurança alimentar em todo o país.

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