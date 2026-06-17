Campo Grande já recebeu mais chuva que o esperado para todo o mês de junho

Em apenas 15 dias, acumulados ultrapassaram a média histórica mensal e chegaram a quase 120 milímetros em alguns pontos da Capital

Campo Grande já registrou mais chuva do que o esperado para todo o mês de junho. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/Semadesc) mostram que os acumulados registrados na primeira quinzena do mês superaram a média histórica de 47,4 milímetros em todos os pontos oficiais de monitoramento da Capital.

O maior volume foi registrado pelo pluviômetro automático da UFMS, com 119,6 milímetros acumulados entre os dias 1º e 15 de junho, o equivalente a 152% da média prevista para o mês inteiro. Em seguida aparecem o Córrego Anhanduizinho, com 119,2 milímetros, e a estação da UPA Aparecida Gonçalves Saraiva, com 109,6 milímetros.

Outros pontos da cidade também apresentaram índices elevados, como o Jardim Panamá, com 67,8 milímetros, e a estação do Inmet instalada na Embrapa Gado de Corte, com 63,2 milímetros.

O levantamento aponta que a Capital está entre as localidades mais impactadas pelas chuvas na primeira metade de junho, acompanhando um cenário de forte irregularidade climática em Mato Grosso do Sul. Enquanto municípios das regiões central e leste registraram volumes expressivos, áreas do Pantanal, sudoeste e norte do Estado apresentaram índices muito inferiores.

Segundo o Cemtec, os dados refletem a concentração das precipitações em áreas específicas, fazendo com que algumas cidades já tenham superado a média climatológica prevista para todo o mês antes mesmo da segunda quinzena de junho.

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