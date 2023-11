Série B: Corumbaense x Portuguesa disputam liderança na tabela de classificação

Neste final de semana, acontece mais uma rodada do Campeonato Estadual Série B, com grande destaque para o confronto entre Portuguesa e Corumbaense. A partida que vale a liderança na tabela de classificação será às 18h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Terceiro colocado na tabela, o Corumbaense está com quatro pontos. Já a Portuguesa, vem logo atrás com dois pontos. O segundo colocado na Série B, é o Águia Negra com cinco pontos. A equipe de Rio Brilhante folga nesta rodada.

Ainda neste sábado, às 15h, o Misto recebe o Náutico no estádio Madrugadão, em Três Lagoas. Já no domingo, às 15h, tem União ABC x São Gabriel no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Conforme o regulamento da competição, os primeiros quatro colocados avançam para as semifinais. Os finalistas garantem o acesso à primeira divisão que será disputada em janeiro de 2024.

