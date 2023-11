Policiais encontram maconha avaliada em R$ 1,9 milhões em veículo roubado

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram 850 quilos de maconha em um Fiat Strada com registro de roubo na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os entorpecentes apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$1,9 milhões.

O flagrante aconteceu próximo ao Trevo do Copo Sujo, quando os policiais deram ordem de parada a dois veículos que seguiam em alta velocidade. O condutor do primeiro carro, um Fiat Palio, furou o bloqueio policial, mas foi alcançado logo em seguida.

Já o motorista do segundo automóvel, um Fiat Strada, retornou na pista em direção ao Paraguai. Durante acompanhamento o condutor abandonou o veículo e fugiu em meio a uma mata. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Na picape, os policiais encontraram 845 quilos de maconha e seis quilos de skunk, além de um rádio de comunicação. Já no Fiat Palio, conduzido pelo homem de 23 anos que realizava a função de batedor, foi encontrado no painel do veículo um aparelho de rádio comunicador, que o autor usava para se comunicar com o motorista da Fiat Strada.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

