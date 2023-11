Corpo de pescador é encontrado após sumir no Rio Anhanduí

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram no final da tarde de ontem (02), o corpo de um pescador de 56 anos que estava desaparecido no Rio Anhanduí, próximo a Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações dos bombeiros, o corpo de Antonio Valderi de Moraes estava em um local de difícil acesso em meio a pedras e galhos, enroscado em um banco de areia próximo a um poço. Conforme informações do site Nova Notícias, Antônio era morador de Bataguassu e estava acampando com amigos nas margens da MS-340, quando entrou no rio na última terça-feira (31) e sumiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as buscas foram iniciadas imediatamente por equipes de bombeiros do município de Nova Casa Verde, a 56 quilômetros de Nova Andradina.

Equipes da Polícia Civil estavam no local para levantamentos de praxe.

