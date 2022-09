Pronatec oferece curso de salgadeiro

O próximo curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego será o de salgadeiro. As aulas acontecerão de maneira presencial para a formação de estudantes em Campo Grande.

Os alunos serão beneficiados com vale-transporte diário e assistência estudantil de R$ 100 por mês. As inscrições são presenciais no período de 5 a 13 de setembro, na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho), à Rua 14 de Julho, 992.

Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público.

O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda.

*Com informações Portal MEC e Jornal O Estado MS