Pesquisa: preço dos pneus apresenta variação de até 72% em Campo Grande

O Procon/MS realizou um levantamento que revelou uma variação de preços de até 72% entre os pneus nacionais vendidos em Campo Grande. A pesquisa considerou 23 produtos de sete marcas distintas, com visitas realizadas entre os dias 22 e 27 de março. Sete empresas foram listadas para a divulgação dos resultados.

Dentre os pneus analisados, o modelo Goodyear Aro 14 175/65 apresentou a maior diferença de valores, chegando a 72,66%. Em uma loja na Vila Célia, o mesmo produto pode ser adquirido por R$ 289, enquanto no Bairro Santa Fé, o preço chega a R$ 499.

Já outro pneu da mesma marca, o Aro 14 175/70, teve uma variação de apenas 3,04% entre os locais pesquisados. O preço varia entre R$ 369,90 na Vila Carvalho e R$ 359 na Vila Célia.

A pesquisa excluiu pneus importados ou remoldados, focando apenas nos produtos nacionais. O levantamento completo está disponível para consulta no site do Procon/MS.

O secretário executivo do Procon/MS, Angelo Motti, enfatizou a importância de os consumidores tomarem precauções durante a troca de pneus, como comparar preços, solicitar orçamentos detalhados, verificar a qualidade do produto e exigir nota fiscal. Ele destacou que os consumidores têm o direito de autorizar ou não a realização do serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

O Procon/MS também disponibiliza canais para esclarecimento de dúvidas e registro de reclamações, como o Disque Denúncia 151, formulário de contato e reclamação online no site oficial.

