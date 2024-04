Dupla encapuzada rende idoso e rouba caminhonete em Ponta Porã

Na noite de quinta-feira (4) dois homens armados e encapuzados roubaram uma caminhonete em Ponta Porã, cidade distante 313 km de Campo Grande. O crime aconteceu na Vila Ministro Salgado Filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do veículo, de 84 anos, estava juntamente com um funcionário, descarregando galhos de uma árvore que estavam na carroceria da caminhonete, quando dois criminosos, vestindo com roupa preta e capuz no rosto, se aproximaram, armados com um a pistola e os renderam.

Em seguida, a dupla retirou a vítima do veículo, entraram na caminhonete e fugiram em direção ao aeroporto do município. Ainda conforme o registro policial, no momento da fuga, dispararam rajada de tiros.

Até o momento, tanto o veículo quanto os criminosos não foram localizados e o caso segue sendo investigado.

