Serc/UCDB obtém vantagem em duelo local da Copa do Brasil

A Serc/UCDB venceu o DEC/ Operário, por 4 a 3, no confronto sul-mato-grossense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Maysa (duas vezes), Dani e Aninha anotaram os gols da vitória, na partida realizada sábado (15), no ginásio Guanandizão, em Campo Grande. Pelo DEC, Aninha, Bruninha e Amanda marcaram.

Com o resultado, o clube de Chapadão do Sul joga pelo empate na partida da volta marcada para o dia 29 deste mês. Já as operarianas precisam vencer, para levar o jogo à prorrogação.

Em quadra, no primeiro tempo, aos 5 minutos, após bela troca de passes, Maysa surgiu livre dentro da área para abrir o placar para a Serc. No lance seguinte, o DEC saiu jogando errado e a equipe adversária aproveitou a oportunidade e ampliou o marcador com Dani.

Com a desvantagem, as alvinegras se lançaram ao ataque para diminuir, mas pecavam nas finalizações, esbarravam na defesa bem postada das adversárias e não conseguiram furar o bloqueio na etapa inicial.

Segundo tempo

A etapa final foi aberta e repleta de gols. Aos 4 minutos, após lançamento, Aninha balançou as redes e marcou o terceiro gol da equipe que representa a cidade sul-chapadense. Porém, a reação do elenco que joga por Douradina veio em seguida. Aos 5 minutos, Aninha diminuiu o marcador. Um minuto mais tarde, Bruninha anotou o segundo. Aos oito, Amanda deixou tudo igual.

A equipe DEC seguiu na pressão para buscar a virada, enquanto a Serc buscava, em contra-ataques, equilibrar o jogo. Quando restavam dois minutos para o fim do jogo, Maysa surgiu livre no meio da área para marcar o quarto gol da Serc/UCDB e colocar a Michel Lambstein/Divulgação Maurício Val/FVImagem equipe, mais uma vez, à frente do placar. No último minuto, a DEC/Operário optou por jogar com goleira-linha, mas não conseguiu converter as oportunidades em gol e perdeu o jogo de ida do mata-mata.

Por – Com Luciano Shakihama

