Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

de 21/3 a 20/4

Quer notícia boa, meu querido, minha querida? Então toma! A Lua ingressa em seu paraíso astral logo na primeira hora do dia e promete uma fase maravigold. Embora não troque energias com outros planetas, ela garante que nenhum perrenguinho deve surgir para estragar a festa e hoje tudo deve fluir como espera na sua vida. No trabalho, seus talentos criativos vão ficar no modo turbo.

Touro

de 21/4 a 20/5

Hoje o astral fica sussa e não faltará disposição para cuidar dos assuntos familiares e domésticos. A Lua muda de signo em plena madrugada, trazendo vibes estimulantes para focar nos interesses que dizem respeito à sua casa e seus parentes. Não tem nenhum aspecto importante rolando no céu desta terça, mas o dia promete ser tranquilo e o trabalho deve render.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

Se depender da Lua, novos ventos vão soprar em sua direção e o dia deve ser de grande interatividade nas relações pessoais e profissionais. A famosa comunicação do seu signo vai ficar ainda mais poderosa e favorecer todo tipo de contato. Se lida com comércio, toca algum negócio ou trabalha diretamente com o público, você tem tudo para atender as expectativas alheias e progredir.

Câncer

de 21/6 a 21/7

A grana anda curta e você quer encontrar alternativas para reforçar sua renda, minha consagrada? Então se liga nos recadinhos da Lua porque ela tá fechada contigo e manda um baita incentivo para as suas finanças. Hoje não vai faltar ânimo nem ambição para correr atrás dos seus interesses materiais, principalmente se vislumbrar oportunidades de lucros e ganhos.

Leão

de 22/7 a 22/8

Quem vai tirar a sorte grande hoje? Se pensou que é você, acertou em cheio! Pode se achar a última bolacha do pacote, leodiva, porque seu destino é fazer sucesso. A Lua começa a brilhar em seu signo na primeira hora do dia, eleva a sua energia, seu carisma e deixa as suas qualidades cristalinas, sinal de que você pode se destacar em tudo o que fizer.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Hoje tem novidade da Lua, mas não convém se entusiasmar muito porque ela desembarca no signo anterior ao seu e sinaliza altos e baixos em seu horizonte astral. Para manter o pique e proteger seu bemestar, a recomendação é manter a sua rotina e não se sobrecarregar com muitas atividades. No trabalho, tudo indica que terá melhores resultados.

Libra

de 23/9 a 22/10

Não pense duas vezes para se jogar nos seus planos e objetivos, librinha, porque você tem tudo para chegar aonde quer! A Lua promete impulsionar seus ideais, vai realçar seu lado sociável e deixará a sua capacidade de liderança ,mais evidente. Vai ser fácil conquistar a simpatia alheia e você pode receber apoios importantes para consolidar suas metas no trabalho.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Chegou a sua vez de lacrar e lucrar, escorpiãozinho! A Lua reina sozinha nesta terça e não faz aspectos no céu, mas revela que você pode se deparar com excelentes oportunidades na carreira. Suas ambições vão se fortalecer e você terá todo incentivo de que precisa para batalhar pelo seu progresso. É hora de mostrar pra chefia que tem competência e profissionalismo de sobra.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

A vontade de fazer coisas diferentes e tirar o pé da rotina pode bater forte e seu jeitão otimista está no comando. Um novo ideal, objetivo ou trabalho vai te deixar no maior entusiasmo e você pode sentir muita satisfação ao se envolver com algo que não costuma fazer. Bom período para se dedicar aos estudos e pra melhorar surpresas gostosas podem pintar na vida pessoal.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

De acordo com a Lua, hoje não deve faltar disposição nem coragem para fazer mudanças e você pode começar se livrando do que empata seu samba, Caprica! Não hesite para dar um basta nas coisas que te incomodam e desapegar do que não tem mais sentido ou espaço na sua vida, bebê! Interesses financeiros ganham impulso nesta terça em assuntos que se arrastam.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Hoje o cenário está tranquilo, tá favorável, minha consagrada, e os contatos em geral vão contar com a proteção da Lua. Ela começa a se movimentar em seu signo oposto e revela que você pode dar show ao se relacionar com quem convive ou trabalha. Além de semear parcerias promissoras na vida profissional, saberá estimular a cooperação e o senso de união.

Peixes

de 20/2 a 20/3

As demandas no trabalho devem aumentar nesta terça e a Lua avisa que pode cair serviço no seu colo logo cedo, peixinha! Mas você terá pique e vontade de progredir, o que te incentivará a pegar firme nas suas atividades e, de quebra, pode receber elogios da chefia. Se procura emprego, aproveite para ir à luta, acelerar seus contatos e espalhar seu currículo.