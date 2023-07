Moto furtada aparece horas depois locada a dois adolescentes

A cidade conhecida como “pacata” do interior assustou um morador nesta madrugada que teve sua moto furtada e locada por R$50 reais em Jardim, cidade localizada a 250km da Capital.

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Jardim/MS, poucas horas após o registro da ocorrência de furto que aconteceu ontem, (17), no estacionamento do hospital municipal durante a madrugada, recuperou a motocicleta Honda CBX 250 Twister.

A motocicleta havia sido subtraída em posse dos adolescentes D. G. O. A. (16) e I. K. R. G. (14). Os infratores negaram a autoria e relataram que alugaram o veículo por algumas horas pelo valor de R$ 50,00.

Assim que tomou conhecimento do crime a equipe policial iniciou diligências e obteve êxito em encontrar a motocicleta em perfeito estado de conservação, com a imediata restituição ao seu legítimo proprietário.

