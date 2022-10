Serc e Corumbaense goleia seus adversários e lidera o Estadual feminino

O campeonato Estadual de Futebol Feminino em Mato Grosso do Sul começou neste final de semana com muitos gols em dois jogos. Os times da Serc e Corumbaense lideram a competição e terão jogos complicados na próxima rodada.

Os próximos jogos a Serc enfrenta o Esporte Clube Comercial, enquanto o Corumbaense joga contra o Operário Futebol Clube.

Acompanhe os resultados desta primeira rodada do estadual de futebol feminino.

Corumbaense 9 a 2 SE Seinter ( Sociedade Esportiva Indigena Terena

Apelidado como Galo Carijó, o Corumbaense fez jus ao mando de campo e goleou o estreante Seinter, de Dois Irmãos do Buriti por 9 a 2, com gols de Jessica (3x), Bárbara, Brenda, Samira, Carla (2x) e Alessandra, enquanto Rahiane e Janaina descontaram para as visitantes.

Três Lagoas EC 0 a 9 Serc

Já o time da Serc viajou até a cidade de Três Lagoas e voltou para Chapadão do Sul com três pontos na mala. Com gols de Daniele, Laura, Maiza (2x), Mikaelly (3x), Thaynara e Tainá, o time da Serc venceu o jogo no sonoro 9 a 0, o Três Lagoas Esporte Clube.

O campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino é organizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A próxima rodada será no próximo final de semana.