Em Aquidauana, morador é surpreendido com jacaré na calçada

Na manhã desta segunda-feira (10), um morador do bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, localizado a 125 km de Campo Grande, se deparou com um jacaré na calçada da própria residência.

De acordo com as informações do jornal O Pantaneiro, o caso ocorreu no início da manhã, na rua Carlos Bandeira. No momento que encontrou o réptil, de aproximadamente dois metros, o homem acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental).

Os agentes compareceram ao local e, com os equipamentos indicados, fizeram o resgate do animal.

Animais Silvetres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. Para sua segurança e segurança do animal, não tente capturá-lo por conta própria.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

*com informações do jornal O Pantaneiro

