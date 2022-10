Idosa é encontrada com o rosto desfigurado após uso de remédios

Uma idosa de 77 anos, teve o rosto desconfigurado enquanto dormia na cidade de Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa do município e a Polícia Civil investigará o caso.

De acordo com as informações do site Cenário MS, a agressão foi descoberta na manhã da última quinta-feira (6), quando o pedreiro que presta serviços a idosa chegou para trabalhar e se deparou com a mulher, que é empresária, completamente machucada.

Imediatamente, o pedreiro acionou o Corpo de Bombeiros. No local, a idosa disse aos militares que um ventilador teria caído em seu rosto. Porém, segundo o Corpo de Bombeiros, os ferimentos não eram compatíveis com a versão apresentada pela vítima.

Interrogada novamente pelos Bombeiros, a mulher relatou que não se recordava de nada, pois usa medicamentos para dormir e quando acordou, já estava ferida.

A empŕesária foi encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Ainda de acordo com o site que ouviram testemunhas, relataram que a empresária teve um atrito com uma das filhas por questões financeiras. E uma das filhas da vítima teria exigido sua parte da herança e que sua mãe teria recusado a oferta.

Ainda de acordo com o site que esteve no local, relataram que no quarto da idosa havia fezes e que o crime teria acontecido na noite de quarta para quinta-feira. Na Santa Casa de Bataguassu, a vítima passou por exames e depois foi transferida para Campo Grande devido a gravidade dos ferimentos.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas. De acordo com as investigações, nada foi levado, mas alguns suspeitos já foram localizados e ouvidos.

As investigações seguem em sigilo.

