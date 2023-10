Sem sustos, Patrocinense vence o Operário e pula na liderança do grupo A7

décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo aconteceu no estádio Pedro Alves do Nascimento, no município de Patrocínio (MG). Os gols da partida foram marcados por Guilherme Campana, Gleissinho e Rick Sena.

O time mineiro chegou aos 21 pontos e llidera o grupo A7 da competição. O clube de Mato Grosso do Sul, continua na lanterna do grupo, com oito pontos, sem chance de classificação.

Agora, cumprindo tabela na competição nacional, o Operário enfrenta o XV de Piracicaba, no próximo sábado, às 17h, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). Já o Patrocinense, entra em campo contra o Clube Recreativo e Atlético Catalano (CRAC-GO), no próximo domingo, às 11h.

