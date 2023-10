Confira a coluna “Conectado”

Licença

A partir deste domingo (9) até o próximo dia 16, o governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) estará de licença, assumindo, em seu lugar, o vice-governador, José Carlos Barbosa (PP-MS). Nesta semana, o governador comunicou à Assembleia Legislativa que estará licenciado para participar do evento “International Program for Public Leaders in Green Economy”, traduzindo: “Programa Internacional para Líderes Públicos em Economia Verde”. O evento será na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos EUA, que convidou o governador sul-mato-grossense. Segundo a assessoria de Riedel, além de não pagar hotel, ele vai ficar em quarto de alojamento da universidade, lembrando seus bons tempos de estudante!

PSDB-MS

O governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) e o presidente do PSDB, Reinaldo Azambuja, foram os grandes anfitriões do presidente nacional tucano, Eduardo Leite (PSDB-RS), em sua passagem por Campo Grande. As duas principais lideranças políticas de MS destacaram a importância da visita para o partido: “Um partido que constrói suas estratégias das bases para cima, fala a linguagem que as pessoas querem ouvir. Esse é o PSDB, que dialoga com as mulheres e amplia o debate com todas as lideranças regionais e nacionais. O endereço é a política de verdade, que abre caminhos para transformar vidas e pessoas, como nós continuamos a fazer aqui, em MS.” Proporcionalmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o maior no Brasil, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 45 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 243 vereadores.

PSDB e Lula

O governador do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, disse que o partido trabalhará para eleger os prefeitos das principais cidades nas eleições municipais de 2024. Leite mantém o otimismo e, segundo ele, a meta é reconectar a sigla com o eleitor. O presidente do PSDB comentou à coluna “cONectado” a relação do partido o com o presidente Lula. Leite afirmou que o PSDB continua na oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar de defender que o petista estabelece mais diálogo que seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL). No mês passado, o governador do Rio Grande do Sul e o namorado, Thalis Bolzan, receberam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para um almoço. Eduardo Leite publicou foto em uma rede social. O presidente tucano critica principalmente as reclamações que Lula tem feito do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Destaque

Quem ganhou destaque na mídia nacional com direito à entrevista no JN foi o deputado e pré-candidato tucano, Beto Pereira. Foi dele a relatoria do Carf, que a Câmara dos Deputados acabou de aprovar o texto do projeto de lei 2384/23, do poder Executivo. O projeto dispõe sobre o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Beto Pereira fez a relatoria e agora o texto vai ao Senado.

Décadas

…Foi com folga na votação da reforma tributária que a semana fechou. Aprovada na madrugada, o feito pode ser considerado histórico. Há pelo menos três décadas (30 anos) que se discute uma reforma dos tributos, que só agora começa a sair do papel. No primeiro turno, o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC-45/2019) passou com 382 votos a 118, além de três abstenções. No segundo turno, houve 375 votos a favor, 113 contrários e três abstenções. Para alcançar esse resultado, foi necessária muita negociação entre o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com governadores, prefeitos e setores econômicos. Como não houve tempo de colocar no texto todos os ajustes negociados ao longo do dia, logo após o primeiro turno, a Câmara aprovou, por 379 votos a 114, uma emenda aglutinativa, incluindo dispositivos como benefícios a mais setores e isenção para associações sem fins lucrativos ligadas a igrejas.

Décadas 1

Antes da primeira votação, em gesto simbólico, Lira deixou a presidência da sessão para destacar, na tribuna, o dia histórico e defender uma análise sem polarização política. “Deixemos as urnas de lado, voltemos os olhos para o país. Reforma tributária não será joguete na boca de ninguém”, afirmou.

Agosto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que atuou de forma intensa nas negociações, afirmou que a reforma “não é uma proposta de governo”, foi pedida pelo país e é uma “vitória para nós e para as próximas gerações”. A reforma tributária avançou. Mas os outros projetos econômicos do governo – mudanças no Carf, o tribunal da Receita Federal, e o arcabouço fiscal – devem ficar para agosto. Para Haddad, isso pode gerar “algum” prejuízo para a elaboração do orçamento de 2024.

Moro

No auge da Lava Jato, em 2016, procuradores suíços e brasileiros trocaram mensagens no Telegram sobre ações envolvendo suspeitos de pagamento de propinas da Odebrecht. Os textos, conta Jamil Chade, indicam que o então juiz, Sergio Moro, pressionou os procuradores para que pedissem a extradição do executivo da construtora, Fernando Migliaccio. No grupo, que durou três anos, os procuradores antecipavam documentos e decisões, apesar de isso só ser possível via solicitações formais de um país ou do Judiciário e por canais oficiais. As mensagens integram o material apreendido pela Polícia Federal na operação Spoofing, que investigou o hackeamento das contas do atual senador Moro (UB-PR) e dos procuradores da Lava Jato e que podem dar ao Senador o mesmo destino de Dallagnol.

Por Bosco Martins.