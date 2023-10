Comunidades indígenas recebem nova etapa da entrega de cestas básicas

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) iniciou, nesta semana, a segunda etapa da distribuição de cestas a comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul. Serão entregues 7.340 unidades, totalizando 157.076 kg de alimentos não perecíveis. O volume deve beneficiar mais de 5 mil famílias indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional no Estado. A primeira fase ocorreu em junho, quando foram distribuídas 10.961 cestas de

alimentos.

As entregas serão realizadas com o apoio das coordenações regionais da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. A ação abrange os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Campo Grande e Nioaque, com a distribuição de 3.964 cestas; os municípios de Dourados, Douradina, Caarapó, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Jateí, Juti, Naviraí, Rio Brilhante e Vicentina, com 1.836 cestas; e os municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Japorã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru, com 1.540 cestas.

Cada família receberá uma cesta de alimentos, exceto nas comunidades atendidas em Campo Grande, onde serão entregues 2 unidades por família, de forma a otimizar custos operacionais. Os recursos utilizados na distribuição destes alimentos são provenientes do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2023, firmado entre Conab e MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), para aquisição de alimentos e distribuição de cestas à Funai.

As cestas básicas são compostas por 21,5 kg de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão-cores, fubá ou flocos de milho, farinha de mandioca ou trigo, óleo de soja, açúcar cristal, macarrão comum e leite em pó. As unidades receberam também a inclusão de dois novos itens: sal refinado e sardinha enlatada.

