Homem é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em Campo Grande

Suspeito foi localizado durante ação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Na manhã desta segunda-feira (16), um homem de 32 anos foi preso em Campo Grande suspeito de ameaçar a ex-companheira e descumprir medidas protetivas. A ação foi realizada por uma equipe da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), que também cumpriu mandado de busca e apreensão contra o investigado.

O caso passou a ser investigado após a vítima procurar a delegacia e relatar episódios de ameaça envolvendo o ex-companheiro. A partir das informações apresentadas, a autoridade policial solicitou à Justiça a adoção de medidas cautelares, que foram autorizadas pelo Judiciário.

De acordo com as apurações, mesmo sabendo da existência das medidas que o impediam de se aproximar da mulher, o suspeito teria abordado a vítima nas proximidades do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. Na ocasião, ele teria segurado o braço da mulher e feito ameaças, mencionando inclusive a filha dela.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram o homem e efetuaram a prisão. Na sequência, também foi realizada a busca no local indicado, onde foram encontradas substâncias entorpecentes, que acabaram apreendidas.

Após os procedimentos realizados na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece.