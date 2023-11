Na etapa de drenagem, obra de pavimentação no Jardim Centenário é esperada há 30 anos

Esperada há 30 anos, as obras de pavimentação no Jardim Centenário tiveram início, com as etapas de drenagem. Conforme a Prefeitura de Campo Grande, serão 16 ruas do bairro contempladas com as obras.

A conclusão é prevista para o final do primeiro semestre de 2024. A rede já está pronta e os trabalhadores agora se dedicam à construção das bocas de lobo. Também já foi concluído o dissipador no final da rua Barra da Corda, por onde será carregada a água da chuva para o rio Anhandui. A obra consiste em um canal feito em formato de escada para diminuir a velocidade da água antes de chegar ao leito do afluente. Na próxima etapa, será feita a pavimentação e as calçadas. No Jardim Centenário moram aproximadamente 5 mil pessoas.

As vias contempladas com o projeto são: Rua Granada, Rua Itabirito, Rua Morro Do Chapéu, Rua Regeneração, Rua Ribeirão Das Neves, Rua Seis De Outubro, Rua Tabajara, Rua Xanxerê, Travessa Fonte Nova, Travessa Mineirão, Travessa Morenão, Travessa Pinheirão, Travessa Serra Dourada, Rua Baliza, Rua Barra Da Corda, Rua José Da Silva e Rua Caxiuaná.

Além da drenagem e pavimentação, a Prefeitura se preocupou também em garantir a acessibilidade dos usuários das vias, que receberão calçadas rebaixadas para o acesso daqueles que usam cadeira de rodas e piso tátil para as pessoas com visão reduzida.