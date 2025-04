Seleções paralímpicas de base chamam cinco de MS

Quinteto participará de camping de treinamento no mês que vem

A CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) divulgou terça-feira (22) a convocação do segundo Campo de Treinamento das Seleções de base do Brasil e a Seleção Sub 20 do futebol de cegos. Entre os 77 nomes, entre 8 e 22 anos, cinco são do Ismac, de Mato Grosso do Sul.

Os treinamentos acontecerão no CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), em São Paulo (SP), entre os dias 3 a 10 de maio.

No goalball, a ala-pivô Graziele Mendes Marques, 17 anos, é o destaque local na modalidade criada exclusivamente ao paradesporto. Ela voltou a ser chamada para o camping, assim como mais três judocas convocados para os treinamentos previstos para o mês que vem.

Gabriel Rodrigues, Hellen Machado, e Lucas Prado são figuras constantes nas convocações da CBDV. Os judocas, desta vez, terão a companhia de Carlos Eduardo. O adolescente de 13 anos recebeu a sua primeira convocação para participar de um Campo de Treinamento de Seleções de base do Brasil, fato lembrado pelo Ismac, por meio de rede sócial.

Mato Grosso teve duas convocações, ambas no goalball e do clube Icemat: Paola Martins, e André Luiz da Silva.

Programação

As modalidades de goalball, judô e futebol de cegos se reunirão no segundo encontro deste ano. No calendário da Confederação estão previstos outros seis compromissos para o ano de 2025. O projeto do Campo de Treinamento foi implementado em 2022 para lapidar futuros talentos das modalidades da CBDV.

Judô principal sem MS

Na semana passada, a Seleção Brasileira de judô paralímpico foi convocada para o Campeonato Mundial, que será disputado de 13 a 15 de maio, em Astana, no Cazaquistão. Foram convocados vinte paratletas, mas nenhum de Mato Grosso do Sul, de acordo com texto publicado no site da CBDV.

A competição vale pontos no ranking mundial – é o torneio que distribui a maior pontuação dentre os sancionados pela Federação Internacional –, principal critério de seleção para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. O país estará representado por 20 atletas, sendo dez homens e dez mulheres.

Entre os nomes conhecidos estão Alana Maldonado (SP), Lúcia Araújo (SP), Meg Emmerich (PR), e Willians Silva de Araújo (RJ). Mato Grosso emplacou as convocações de Larissa Oliveira da Silva (Icemat), e Arthur Cavalcante da Silva (Icemat).

O Brasil leva ao Cazaquistão a responsabilidade de buscar superar a campanha de sua última participação, em Baku 2022, no Azerbaijão, quando obteve seu melhor resultado de todos os tempos com dez medalhas (duas de ouro, duas de prata e seis de bronze). O início deste novo ciclo paralímpico, que trouxe algumas importantes mudanças nas regras (novos pesos e a volta da pontuação por yuko, por exemplo), começou com o título da Copa do Mundo da IBSA, em Tbilisi, na Geórgia, no mês passado.

Além das categorias já aprovadas para o ciclo de Los Angeles 2028, o Mundial fará testes com outras quatro (até 46 kg feminino J1 e J2 e até 64 kg masculino J1 e J2) que a IBSA pretende introduzir na grade da modalidade.

(com CBDV)

Por Luciano Shakihama

