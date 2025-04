Município de Naviraí inicia a realização de cirurgias oftalmológicas com recursos próprios

A Administração Municipal, através da Gerência Municipal de Saúde (GMS) retomou os atendimentos oftalmológicos. A ação visa diminuir a longa fila de pacientes que estão na fila de espera por consultas, exames, renovação de laudos e, principalmente, procedimentos cirúrgicos de catarata e pterígio.

“Encontramos mais de duas mil pessoas em busca de procedimentos oftalmológicos e informamos ao prefeito a urgente necessidade de apontar uma saída para as reivindicações. Nós assumimos o compromisso de resolver as diversas demandas do setor da Saúde. Como Naviraí ficou fora do programa estadual especializado em oftalmo, por determinação e decisão do prefeito Rodrigo Sacuno, o Município vai custear e já está investindo recursos próprios nestes procedimentos”, informa a gerente municipal de Saúde, Dra. Ângela Cunha Castro Lopes.

Para por em prática os atendimentos, a “Gestão Compromisso com o Futuro” formalizou contrato com o CDO – Centro de Diagnóstico Oftalmológico Monticuco S/C Ltda e, desde o mês de janeiro foram realizadas 40 consultas oftalmológicas. Posteriormente, o titular do CDO, Dr. Vitor Gilberto Essi Monticuco iniciou os procedimentos cirúrgicos. “Atualmente, 12 pacientes foram contemplados com cirurgias de catarata”, acrescenta Dra. Ângela.

De acordo com dados fornecidos pela GMS, a meta é realizar centenas de cirurgias de catarata; 125 de pterígio (custo de R$ 52.387,50); 75 vitrectomias com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/Endpolaser (custo de R$ 491.250,00) – cada aplicação custa R$ 6.550,00 e, anteriormente, só era feita fora do município; 125 tomografias de coerência ótica (custo de R$ 12.000,00); dentre outros atendimentos definidos no contrato de prestação de serviços.

Durante visita ao Centro de Diagnóstico Oftalmológico Monticuco, o prefeito Rodrigo Sacuno afirmou que o objetivo de sua Administração é garantir os atendimentos que tanto a população solicita e, principalmente, diminuir a demanda reprimida na área de oftalmologia. “Vamos avançar com objetivo de zerar a fila de espera para cirurgias de catarata e demais exames para auxiliar os pacientes terem de volta a boa visão. É neste sentido que estamos trabalhando e empenhados. Investindo recursos próprios da Prefeitura proporcionamos mais saúde e, sobretudo, garantimos melhores condições de vida, principalmente aos pacientes que tanto solicitam e precisam da mão amiga do Município”, destacou o prefeito Rodrigo.

A gerente de regulação de vagas e monitoramento da Gerência de Saúde, Flaviany Maria Enedino, salienta que o contrato firmado pela Prefeitura com a empresa Monticuco visa os atendimentos referenciados de urgência, emergência e procedimentos oftalmológicos diversos que integram um programa de oftalmologia definido pelo Município. As cirurgias de catarata, pterígio e demais procedimentos cirúrgicos prosseguem nos próximos dias através da CDO Monticuco.

Com informações da prefeitura de Naviraí

