Vendas liberadas! Ingressos para confronto entre Portuguesa x Operário estão disponíveis à R$20

Jogo entre campo-grandenses na 5ª rodada do Estadual será em Sidrolândia

A compra de ingressos para o confronto entre Portuguesa x Operário, que acontece às 15 horas do dia 10 de fevereiro, já pode ser realizada. A fim de inovar e facilitar o acesso, o time rubro-verde, mandante na partida, faz as vendas antecipadas através do site Ingresso Nacional. O bilhete custa R$20 inteira e R$10 meia entrada.

O palco será o Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia, a 70 quilômetros da Capital. “Quanto mais torcida, melhor o evento. Deixamos o valor acessível, mesmo que seja um jogo esperado e com expectativa de muitas pessoas. Também disponibilizamos o bilhete online para facilitar a compra e não gerar tumulto”, diz Júlio do Campo Nobre, diretor na Portuguesa.

No 4º desafio da Portuguesa pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, válido pela 5ª rodada, os lusitanos entram para garantir mais três pontos na tabela, com chance de ocupar uma das primeiras posições caso vença. O elenco segue com os treinos táticos e físicos junto à comissão técnica.

A bilheteria também está aberta antes da partida para a compra dos ingressos físicos. Contudo, a organização recomenda a compra antecipada para evitar filas.

Para a temporada 2024 do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol – Série A a Portuguesa conta com o apoio de Sicredi, Amireia Pajoara, Anoreg-MS, Mob Seguros, Capital Saúde, VM Sports, Mega Stands e UEFAMS.

Link para compra dos ingressos:

https://www.ingressonacional.com.br/evento/27036/portuguesa-x-operario

