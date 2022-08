Seleção brasileira enfrenta Gana e Tunísia antes da Copa

A Seleção brasileira vai enfrentar a Gana e Tunísia em amistosos nos dias 23 e 27 de setembro. Os jogos são os últimos antes da Copa do Mundo. A expectativa é que a convocação para os amistosos ofereçam um panorama para os jogadores que serão escolhidos para o Mundial.

As partidas serão realizadas na Europa, mas as cidades e os horários ainda não estão definidos. A confirmação desses jogos vem após a seleção argentina cancelar o jogo que faria com o Brasil, o que frustrou o técnico Tite.

As seleções de Gana e Tunísia também estarão presentes na disputa da Copa do Mundo do Catar. Integrando o Grupo H da competição, Gana vai entrar Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Já a Tunísia foi sorteada para estar dentro do Grupo D, ao lado de seleções como França, Dinamarca e Austrália. O Brasil está no Grupo G, com Sérvia, Suíça e Camarões.

A convocação da Seleção Brasileira está marcada para acontecer no dia 9 de setembro, quando o técnico Tite vai ler a última lista antes da decisiva com os 26 convocados para o Catar. A canarinha precisa entregar os 55 nomes escolhidos até o dia 21 de outubro, sendo que a convocação final com os 26 deve sair até o dia 14 de novembro.

A Seleção da Gana, inclusive, pode ser adversária do Brasil, haja vista que elas podem se cruzar nas oitavas de final.

