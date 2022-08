MS começa vacinação contra rubéola após caso suspeito na Bolívia

O Ministério da Saúde enviou uma nota técnica a SES (Secretaria Estadual de Saúde) autorizando a vacinação para rubéola em crianças de seis a 11 meses de idade. A medida foi tomada após uma suspeita da doença estar sendo investigada no município de Trindad, na Bolívia, que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

De acordo com a nota, o Ministério da Saúde teme uma reintrodução da doença no Brasil. O último caso confirmado de rubéola em um brasileiro foi registrado em 2008 e de Síndrome da Rubéola Congênita, em 2009. Desde então, o país registrou apenas um caso de rubéola importado, que é quando o doente é um viajante, e foi identificado no Brasil, em 2014.

Quatro Estados foram alertados por meio da nota técnica: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia. Segundo a SES há doses para a vacinação, mas é de competência de cada município do Estado decidir sobre os detalhamentos sobre o inicio da imunização. É importante destacar que essa vacinação em dose zero é indicada para os municípios que fazem fronteira com a Bolívia.

A vacina tríplice viral protege de três doenças: sarampo, caxumba e rubéola. Na composição da vacina estão presentes formas mais enfraquecidas dos vírus destas doenças que, embora não possam causar a infecção, são suficientes para treinar o sistema imunológico. A proteção conferida pela vacina inicia-se duas semanas após a aplicação. Ela é aplicada em duas doses, a primeira tomada com uma ano de idade e a segunda com 15 meses.

A dose que o Ministério recomenda é a “dose zero”, destinada a menores de um ano, porém ela não exclui a necessidade de aplicação futura. A rubéola é uma doença aguda, de alta contagiosidade, transmitida pelo vírus do gênero Rubivirus, da família Togaviridade. Os principais sintomas da rubéola são febre baixa, linfoadenopatia retro auricular, occipital e cervical e exantema máculo-papular. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais e o tratamento é feito de acordo com a sintomatologia e terapêutica adequada. A transmissão da rubéola acontece diretamente de pessoa a pessoa, por meio das secreções nasofaríngeas expelida pelo doente ao tossir, respirar, falar ou respirar.

Confira a nota técnica na integra:

