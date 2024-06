Homem assalta táxista e morre em confronto com policiais

Na tarde da última quinta-feira(27), Diego Penha Cardoso de 28 anos assaltou um táxista e reagiu a prisão com um facão acabando morto pelos policiais durante a prisão. Ele havia saído , do Sistema Penitenciário há dois dias.

O ocorrido

Eele solicitou uma corrida de táxi a J.R.A.N (72) entre as cidades de Ivinhema e Juti, uma distância de 175km. Ao se aproximar do destino, o criminoso exigiu que o taxista pegasse o caminho por uma estrada vicinal região de matagal, logo anunciou o assalto com uma faca.

Em dado momento, o autor subtraiu o carro e todos os pertences do taxista, que conseguiu correr no matagalm em busca de socorro. O ladrão não conseguiu ligar o carro e correu atrás da vítima. Um motociclista passou pelo local e perguntou o que estava acontecendo, o ladrão dissi que apenas estava fumando drogas, mas a vítima disse que para que o motocilista não a deixasse sozinha, assim conseguiu fugir com a ajuda do motocilista.

Ao registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia de Juti, equipe da Polícia Civil localizou o veículo, dentro do qual havia um alvará de soltura em nome do autor. Constatados os indícios de autoria, foi solicitado apoio da Polícia Militar.

Em seguida, as equipes policiais empreenderam diligências e se dividiram em determinada região de mata e passaram a fazer a varredura do local. Ao visualizar o policial militar, D.P.C avançou contra a guarnição com uma faca em punho, tendo de ser contido mediante disparos de arma de fogo.

Embora imediatamente socorrido, o autor não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital de Juti.

