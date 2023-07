Seis jogos movimentam mais uma rodada do Campeonato Estadual sub-20

Nesta quarta-feira (4), teremos seis jogos comentando mais uma rodada do Campeonato Estadual Sub-20. Os confrontos serão no interior do Estado e em Campo Grande.

Na Capital, serão dois confrontos: Comercial x Vitória no Estádio Jacques da Luz, no bairro das Moreninhas; e Náutico x Grêmio Santo Antônio no Estádio Olho do Furacão, no Jardim Los Angeles.

Já no interior do Estado, teremos Sete de Setembro x Operário de Caarapó no Estádio da Leda, em Dourados; Ivinhema x Águia Negra no Estádio Saraivão, em Ivinhema; Seinter x Aquidauanense no Estádio Avelinão, em Dois Irmãos do Buriti; e São Gabriel x Novo no Estádio Municipal de São Gabriel do Oeste.

Acompanhe a classificação do Estadual sub-20.

Grupo A

Dourados, 4 pontos (2 jogos)

Operário de Caarapó, 3 pontos (1 jogo)

Águia Negra, 3 pontos (2 jogos)

Ivinhema, 1 ponto (1 jogo)

Sete de Setembro, 0 ponto (2 jogos)

Grupo B

União ABC, 6 pontos (2 jogos)

Aquidauanense, 3 pontos (1 jogo)

Grêmio Santo Antônio, 3 pontos (2 jogos)

Náutico, 0 ponto (1 jogo)

Seinter, 0 ponto (2 jogos)

Grupo C

São Gabriel, 6 pontos (2 jogos)

Operário, 3 pontos (2 jogos)

Novo, 1 ponto (1 jogo)

Vitória, 1 ponto (2 jogos)

Comercial, 0 ponto (1 jogo)

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.