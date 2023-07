Feira Literária movimenta Bonito com programação cultural

7ª Feira Literária de Bonito! De hoje até domingo (9), a Flib movimenta a Capital do Ecoturismo com extensa programação cultural, focada na literatura regional e nacional, além de grandes shows

Com o tema: “Literatura e Natureza: Uma História para Contar”, a 7ª edição da Flib (Feira Literária de Bonito) começa hoje (5), em Bonito – município distante a 297 quilômetros de Campo Grande, com a presença de renomados escritores brasileiros, regionais e músicos. Entre os escritores que estarão presentes, são: Paulliny Tort (DF), Daniel Galera (SP), Mel Duarte (SP) e Joca Reineres Terron (MT). Hoje (5), quem abre a extensa programação e sobe ao palco principal da feira é o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, grande autor de clássicos da música brasileira, como “Dia Branco”, “Táxi Lunar” e “Moça Bonita”. Além dele, Toni Garrido, Brô MC’s, Maria Alice e Canta Bonito são alguns dos artistas que integram a programação musical durante o evento. No mundo literário, diversos escritores realizarão bate-papo, mesa de discussão e lançamento de livros.

A programação ainda prevê teatro, grupos musicais e performáticos, oficinas de formação e criação, contadores de histórias, jogos interativos e mostra de cinema. A programação da Flib envolve as escolas, educadores, comunidade do município, produtores e produtoras culturais, autoridades, pesquisadores, jornalistas e acadêmicos. A curadora da feira, professora doutora Maria Adélia Menegazzo, já está na expectativa pelo evento, que deve receber de seis a oito mil visitantes. “Minha expectativa é das melhores. Estruturamos uma programação em torno de um tema bastante atual e importante, ressaltando a capacidade da literatura continuar a existir, cada vez que alguém conta uma história. Vamos apresentar, também, um grande número de poetas e escritores e escritoras de Mato Grosso do Sul e de outros Estados. A estimativa de público varia muito, de edição para edição, mas a média é receber de seis a oito mil pessoas”, revela.

Literatura

Os talentos contemporâneos da literatura brasileira, como Paulliny Tort (DF), Daniel Galera (SP), Mel Duarte (SP) e Joca Reineres Terron (MT) apresentarão suas obras a alunos, educadores, visitantes e futuros escritores na Flib.

Jornalista e mestre em Comunicação e Sociedade pela UnB (Universidade de Brasília), Paulliny Tort estreou na literatura em 2016, com o romance “Allegro ma non troppo (Oito e Meio)”, semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura. Sobre o tema da 7ª edição da feira, ela destacou a importância: “O tema da edição, visto que, pelos riscos à manutenção da vida, a natureza é nossa pauta mais urgente”. A escritora estará amanhã (6), às 20h, no lounge “Fala Natureza”.

Poetisa, escritora e produtora cultural brasileira, Mel Duarte foi a primeira mulher a vencer o campeonato internacional de poesia Rio Poetry Slam (RJ), em 2016 e é uma das organizadoras do Slam das Minas em São Paulo (SP). Sua obra mais conhecida é o livro de poesia “Negra Nua Crua” (2016), publicado de forma independente. Na sexta-feira (7), Mel se apresenta no palco principal da Flib, às 22h.

Um dos autores mais significativos da contemporaneidade, o autor de “A Morte e o Meteoro”, Joca Reiners Terron, é poeta, prosador e designer gráfico. Ele lançará seu livro “Onde Pastam os Minotauros”, na sexta-feira (7), às 20h, no lounge “Fala Natureza”.

No sábado (8), às 20h quem estará no lounge “Fala Natureza” é o escritor Daniel Galera, um dos mais conhecidos nomes da literatura contemporânea. Em sua obra mais recente (2021), “O Deus das Avencas”, narra um mundo em rápida transformação com três histórias que vão do passado recente ao futuro distante e falam de expectativas e perdas, de como reconstruir a vida.

A escritora e desembargadora do TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul), Jaceguara Dantas, lançará seu livro “Os Sonhos de Ágatha”, no sábado (8), às 17h, também no lounge “Fala Natureza”. O livro, escrito durante o período de pandemia da covid-19, em 2020, retrata uma infância marcada pela questão do preconceito racial e do desejo de menina pela igualdade. Filha de pai negro e mãe branca, Jaceguara narra que sua vizinha, colega de colégio, branca, só conversava com ela nas aulas, pois a mãe da garota a proibia de brincar com a “colega negra”.

Música

De forma intimista, com voz e violão, Geraldo Azevedo toca seus principais sucessos da carreira hoje (5), às 21h, no palco principal. O artista conta com mais de 50 anos de carreira e entre os clássicos, estão: “Táxi Lunar”, “Bicho de Sete Cabeças”, “Caravana”, “Moça Bonita”, “Dona da Minha Cabeça”, “Dia Branco” e “Chorando e Cantando”.

O primeiro grupo de rap indígena do Brasil, Brô MC’s, se apresenta amanhã (6), no palco principal. Composto pelos artistas indígenas Bruno VN, Tio Creb, Kelvin Mbaretê e CH, o grupo reside nas aldeias Bororó e Jaguapiru, em Dourados, e já recebeu apoio do DJ Alok, conhecido mundialmente. Brô MC’s foi o primeiro grupo musical indígena a se apresentar no Rock in Rio (RJ), em 2022.

O ícone do reggae pop, Toni Garrido, leva a Bonito a black music, subindo ao palco principal no sábado (8), às 22h. O ex-líder da Cidade Negra tem em seu repertório “A Sombra da Maldade”, “Estrada”, “O Erê”, “Girassol” e canções interpretadas por ele, como “Solteiro no Rio de Janeiro”, “Palco”, “Lilás”, “Saideira”, “Pescador de Ilusões”, entre outros sucessos.

A Flib se consolida como um espaço brasileiro de incentivo e apoio à literatura, trazendo grandes talentos da literatura e música nacional e regional em cinco dias de intensa produção e experiência cultural. “Acho que a feira está consolidada, em constante aprendizado e aperfeiçoamento. Conseguimos nos manter até agora, enfatizando a relação com a Secretaria de Educação de Bonito, para a formação de leitores. Este é o grande legado da Flib: a compreensão de que a literatura é algo vivo e que precisa ser valorizado, que a formação leitora torna as pessoas mais atentas ao seu entorno, mais humanas na relação com os outros”, finaliza Maria Adélia.

Confira a programação da Flib desta quinta-feira (6)

Quinta-feira (6/7)

7h30: Intervenções Literárias Ruberval Cunha;

8h: Espetáculo Teatral Grupo Teatral Circo do Mato Espetáculo: O grandioso mini cirquinho nas Arábias;

9h às 11h: Na praça com as escolas Contação de histórias Mamulengo, com Fuzuê Jogos educativos e brincadeiras;

9h às 11h: Sala Marâ’o Oficina de formação – Ser humano e ser animal Fábulas, visões e alegorias do saber (1º dia) Ministrante: Prof. Biagio D’Angelo (PPGAV – Instituto de Arte – Universidade de Brasília);

9h às 11h: Sala Hono’e Oficina de criação: Rap em guarani – Oficina de Língua Materna Guarani (1º dia) Ministrante: Ana Lúcia Rossate – MC Anarandà;

13h30: Intervenções Literárias Ruberval Cunha;

14h: Espetáculo Teatral Grupo Teatral Circo do Mato Espetáculo: O grandioso mini cirquinho nas Arábias;

14h às 16h: Na praça com as escolas Contação de histórias Mamulengo, com Fuzuê Jogos educativos e brincadeiras;

14h às 16h: Sala Marâ’o Filme: Mulheres na Conservação Documentário / 2022 / 50 min;

14h às 16h: Sala Hono’e Oficina de criação: Fábrica de Poema Ministrante: Caio Augusto Ribeiro (Cuiabá, MT);

14h às 16h: Espaço Fala Natureza (lounge) Oficina de criação: Kokedamas e Haikais Ministrante: Prof.ª Karina Vicelli (professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no IFMS);

14h: Espaço Fala Natureza (lounge) Ativação do Fórum de Gestores Abertura oficial: secretária-adjunta Setesc, SubsRacial e SubMulher Mesa Redonda – Trajetória Social das Mulheres Negras/Pretas: Personagens Femininas Protagonistas Profª Drª Irinéia Cezário;

16h: Espaço Fala Natureza (lounge) Slam Camélias;

17h: Espaço Fala Natureza (lounge) Mesa de discussão – UBE/MS André Luiz Alvez, James Jorge Barbosa Flores, Lucilene Machado;

18h: Espaço Fala Natureza (lounge) Dedo de Prosa: Bate-papo com escritores e lançamento de livros MC Anarandá Flávio Adriano Nantes Nunes, Janet Zimmermann, Sylvia Cesco;

19h: Espaço Fala Natureza (lounge) Conversa com o autor: A natureza e a literatura no Centro-Oeste Caio Augusto Ribeiro (Cuiabá, MT) Mediação: Karina Vicelli (IFMS);

20h: Espaço Fala Natureza (lounge) Conversa com o autor: Terra, água, sol e chuva Paulliny Tort Mediação: Melly Sena (FCMS);

21h: Palco Principal Brô MC’s (MS);

22h: Palco Principal Maria Alice (MS).

SERVIÇO: A Flib acontece na praça da Liberdade. A entrada é gratuita.

