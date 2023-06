São Paulo x Tigres: veja onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e Tigres se reencontram no Morumbi após 11 anos da polêmica final da Copa Sul-Americana de 2012. A partida é a última rodada da fase de grupos está marcada para as 20h30 (horário de MS).

O São Paulo é líder do grupo D, com 13 pontos, e tem quatro vitórias e um empate. Enquanto o Tigre é o vice-líder do grupo e tem 10 pontos. O time argentino teve três vitórias, um empate e uma derrota.

O tricolor saiu vitorioso do confronto inaugural entre as equipes. O jogo, disputado na Argentina, encerrou com o placar de 2 a 0 a favor do São Paulo. Para o Tigres avançar em primeiro, a equipe deve vencer por um placar de 3 a 0 ou mais.

Onde assistir

A partida terá transmissão na Tv aberta pelo SBT e também n serviço de streaming, pela Paramount+.

Final em 2012

Em 2012, a equipe são-paulina foi campeã da Copa Sul-Americana em cima do Tigre. O segundo jogo da final teve apenas o primeiro tempo. Após confusão no intervalo, os argentinos não voltaram para a segunda etapa. Na ocasião, o tricolor vencia a partida por 2 a 0.

Prováveis escalações

O técnico Dorival Júnior pode promover mudanças significativas na formação titular, pensando na sequência do calendário e na confortável situação dentro da Sul-Americana. Nomes como Calleri e Arboleda são candidatos ao descanso, já que o São Paulo mira o duelo com o Fluminense no fim de semana, pelo Brasileirão, e com o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Time provável: Rafael; Raí Ramos, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Luan e Gabriel Neves; Juan (David), Marcos Paulo e Rodriguinho; Luciano

Com treinador novo, que estreou no último fim de semana, o Tigre volta ao Morumbi mais de uma década depois da confusão na decisão da Sul-Americana de 2012. A equipe chega ao importante duelo com praticamente todo o elenco à disposição e precisando de resultados para superar uma sequência ruim. São apenas três vitórias nos últimos dez jogos.

Time provável: Marinelli; Blondel, Cabrera, Luciatti e Lautaro Montoya; Cardozo, Alexis Castro e Prediger; Colidio, Molinas e Retegui