Casal morre afogados após veículo em que estavam cair de ponte

Um casal, que não tiveram suas identidades divulgadas, morreu na noite de ontem (26), após o veículo em que estavam cair de uma ponte na Estrada do Taboco, próximo a Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. Uma criança de 5 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.

Segundo informações do site Portal Aquidauana, no veículo havia quatro pessoas. Três adultos e uma criança de 5 anos. O acidente ocorreu há 38 quilômetros da área rural de Aquidauana.

Uma equipe da perícia técnica esteve no local e a dinâmica do acidente até o momento não foi esclarecida, por ter duas versões sobre o acidente. Uma das versões é que o condutor, que morreu no acidente, possa ter perdido o controle do carro e a outra é que possa ter jogado o veículo para fora da ponte, na tentativa de evitar uma colisão contra um caminhão que passava pelo local. Tudo será analisado pela Polícia Civil.

Conforme apurado pelo site local, o casal morreu afogado, em virtude a uma possível deficiência física. Uma amiga do casal e a criança, foram resgatados com escoriações pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional Estácio Muniz, em Aquidauana.

Os corpos serão removidos do local e levados para o Instituto Médico Legal de Aquidauana.

