‘O Vapor Fernandão’ homenageia família de Moacir Lacerda

Instituto Histórico e Geográfico de MS é palco de lançamento literário de Mara Calvis, que homenageia a família do artista Moacir Lacerda nesta quarta-feira

A parceria entre a escritora Mara Calvis e o engenheiro Moacir Lacerda resultou no livro “O Vapor Fernandão: Navio Fernandes Vieira”, onde ela conta histórias e memórias da movimentação mercantil e de passageiros que chegavam a Corumbá (MS) e Cuiabá (MT) pelo rio Paraguai, homenageando assim a família de Moacir que na época viajou no navio. Amanhã (28), será lançada a obra para os campo-grandenses, no IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul), que tem o músico do Grupo Acaba como co-autor e homenageado. Para o lançamento, a expectativa da escritora é que todos tenham acesso à obra, pois ela é importantíssima para adquirir conhecimento sobre a rica história do Estado.

Moacir é engenheiro e fundador de um dos grupos musicais mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, o Grupo Acaba, conhecido por “cantar as dores” dobioma pantaneiro. Mara é poetisa e escritora que conta com 30 livros regionais e temáticas transversais já publicados. Em uma linguagem lúdica, ela conta a história do navio Fernandes Vieira, o ‘Fernandão’.

Na primeira metade do século 20, o navio era o grande responsável por transportar passageiros e mercadorias que vinham de trem pela estrada de ferro noroeste do Brasil, mas que só chegavam a Corumbá e Cuiabá pelo rio Paraguai. O livro traz histórias e memórias sobre esse gigante que deslizava as águas do Pantanal, com parceria entre música e literatura.

“Ouvindo duas músicas do Grupo Acaba, fiquei curiosa e fui perguntar ao Moacir Lacerda sobre a inspiração das músicas ‘Fernandes Vieira’ e ‘Fernando Vieira’. Ele me disse que viajou nesse navio com sua família de nove irmãos. Li mais três artigos científicos e chamei o Moacir para compor esta obra, de forma lúdica para as crianças.

Ao final da história tem as letras das duas músicas e QR code para ouvi-las no YouTube, assim homenageio o grupo acaba também”, conta Mara sobre as inspirações que resultaram na produção do livro.

Para o músico, a obra é biográfica e também paradidática, utilizada para enriquecer o conhecimento do leitor.“Esse livro é biográfico, ali são contadas as memórias de infância e, ao mesmo tempo, eu insiro lições de ecologia, geografia, história e vou contando os causos do Pantanal, então é um livro lúdico também. De certa maneira, ele acaba sendo um livro paradidático, então como a Mara já tinha alguns livros nesse sentdo, juntou essas músicas”

Sobre a expectativa para o lançamento da obra, o homenageado se sente orgulhoso e espera que auxilia na defesa do bioma. “Me sinto orgulhoso e satisfeito com o produto, minha expectativa é que isso venha auxiliar na defesa do Pantanal, venha ensinar crianças a amarem a natureza e também de certa maneira despertar o interesse de jovens e crianças preservarem sua cultura e suas memórias. Se nós perdermos essa história, nós vamos se extinguindo como povo e a nossa cultura vai desaparecendo também”.

O livro leva a assinatura da V.I.D.A. ((Vamos Inovar Doando Amor) Produções , que tem mais de 13 anos de trajetória. À frente dela está a escritora Mara Calvis, que já publicou diversas obras pela editora.

SERVIÇO:

O lançamento de “O Vapor Fernandão: Navio Fernandes Vieira” será nesta quarta-feira (28), às 19h, no IHGMS, localizado na avenida Calógeras, 3.000 – Centro. O evento é aberto ao público.

Moacir Lacerda lança CD ‘Cabeza de Vaca – Andarilho das Américas’

Recentemente, Moacir Lacerda lançou o álbum musical “Cabeza de Vaca – Andarilho das Américas”, com participações de amigos que são grandes nomes da música e literatura regional. O álbum possui músicas que contam a história de um conquistador espanhol conhecido como um dos primeiros europeus a explorar o curso do Rio Paraguai e Pantanal, o Álvar Núñez Cabeza de Vaca. As relações amistosas e respeitosas com os indígenas ao longo de sua vida de conquistas, foram exemplos pioneiros da política dos direitos humanos no mundo.

“Graças a Deus conclui o mais recente Álbum Musical ‘Cabeza de Vaca – Andarilho das Américas’. Obra musical relevante e inédita, contando a fascinante história do adelantado espanhol Álvar Nuñes Cabeza de Vaca, e seu inestimável valor para MS e Brasil. Com a participação de amigos convidados como: Tetê Espíndola, Grupo Acaba, Pedro Ortale, Raquel Naveira, Luciana Fisher, Marcelo Fernandes, Marcus Assunção, Anderson Rocha, Zé Geral, entre outros”, destaca o compositor.

Navegador e explorador, Álvar foi premiado por uma de suas expedições e foi nomeado governador do Paraguai. Moacir ressalta importantes dados que permeiam o álbum. “No ano de 1527, ele percorreu a pé cerca de 8.000 km na América do Norte – da Flórida, Texas e México; Primeira referência de respeito às Etnias Indígenas no mundo – proto direitos humanos; Primeiro branco que visitou o Grand Canyon; Governador do Vice Reino da Bacia do Prata; Primeiro branco que percorreu o Pantanal pelo Rio Paraguai, o qual ele deu o nome de Laguna de los Xarayés; Descobridor das Cataratas do Iguaçu; Primeiro branco a manter contato com os índios Guaicurus, e ele começou a dar cavalos para os índios como presentes; Nome importante para a história de MS, MT e para o Brasil, além do Tratado de Tordesilhas. Lições de Humanidade e Civilidade estão na Gênesis da vida de Álvar Nuñes Cabeza de Vaca”.

