Pula fogueira! Arraial solidário da AACC será realizado dia 17 de junho

Uma das maiores festas juninas beneficentes do Mato Grosso do Sul, o Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) já tem data marcada: dia 17 de junho. A expectativa da associação é receber cerca de 10 mil pessoas no Shopping Bosque dos Ipês, local do evento.

A festa junina da AACC é uma das mais tradicionais do calendário de Mato Grosso do Sul e acontece há 20 anos. Segundo a presidente da associação, Mirian Comparim Correa, a cada ano de evento, a festa fica mais completa.

“Nós começamos na rua de trás da instituição e, a cada edição, fomos recebendo mais visitantes e precisando procurar lugares maiores para a festa acontecer com todo o conforto e alegria que os campo-grandenses merecem”.

Em 2023, a festa terá 27 barracas, nove a mais que no ano passado. Estarão à venda comidas típicas, desde o almoço até o jantar, uma grande variedade de quitutes como espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias.

Além das comidas típicas, o Arraiá da AACC/MS também contará com diversas atividades de entretenimento para as crianças, como a Pescaria e a Área Kids e, ainda, atrações musicais e quadrilhas de escolas da Capital. O evento acontece no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, o que traz comodidade aos visitantes que poderão desfrutar de um local coberto, climatizado e com estacionamento,

A entrada para a festa pode ser adquirida no local e custa R$10 por pessoa, enquanto crianças de até 10 anos não pagam.

Voluntariado

O Arraiá da AACC/MS acontece graças à força do voluntariado. Mais de 100 pessoas trabalham durante as 10 horas de evento, na organização, venda de produtos, atendimento aos visitantes e nas mais variadas ocupações. Além disso, todas as barracas são voluntárias. Elas são adotadas por empresas parceiras, que doam os produtos, vendem e participam no dia com suas equipes.

Quem participa do Arraiá da AACC/MS, além de se divertir, ajuda a instituição a cumprir sua missão de cuidar de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado. Em sua Casa de Apoio, a AACC/MS assiste crianças, adolescentes e suas acompanhantes que vêm do interior e até de países fronteiriços para realizarem tratamento contra o câncer. Sendo assim, tem despesas mensais de cerca de R$300 mil. A instituição oferece refeições, hospedagens, itens de higiene e também acompanhamento com nutricionista e psicóloga, atividades ludopedagógicas e outros. A entidade tem despesas de manutenção como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, além de cobrir exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

Serviço

O Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) será realizado no dia 17 de junho, das 12 às 22h, no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. Os ingressos custam R$ 10 e crianças com menos de 10 anos não pagam. Informações adicionais podem ser adquiridas por meio dos telefones (67) 3322-8000 (apenas WhatsApp) e 98130-4711 (ligações e WhatsApp).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.