São Paulo vence Ferroviária e mantém vivo sonho do penta na Copinha

Os Meninos de Cotia seguem na briga pelo quinto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No último dos oito jogos deste domingo (14), que encerraram a terceira fase da principal competição de futebol de base do mundo, o São Paulo derrotou a Ferroviária por 2 a 1, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), garantindo vaga às oitavas de final do torneio sub-20.

O Tricolor abriu o placar com 28 minutos de jogo, com Guilherme Reis. O lateral escapou da marcação pela esquerda, entrou na área e soltou a bomba. O empate saiu na volta do intervalo, com Diego, aos dois minutos do segundo tempo, finalizando de primeira, da entrada da área. Aos 15, o também meia Palmberg aproveitou o rebote do goleiro Gabriel Cabral e concluiu para as redes, recolocando o São Paulo à frente.

O São Paulo enfrentará o Novorizontino nas oitavas de final. O Tigre do Vale se classificou ao vencer o Tiradentes-PI por 3 a 0 no Estádio Bela Vista, em Cravinhos (SP). O atacante Diego Galo (duas vezes) e o meia Lucas Café, de pênalti, fizeram os gols do triunfo aurinegro.

Outro gigante paulista a se garantir nas oitavas foi o Corinthians. Maior campeão da Copinha, com dez títulos, o Timão não teve dificuldades para superar o Atlético-GO por 4 a 1, no Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP). O meia Pedrinho, com dois gols, liderou os Filhos do Terrão na partida. Os atacantes Higor e Arthur Souza também balançaram as redes. O meia Almeida descontou para o Dragão.

O próximo adversário corintiano será o CRB, que venceu o Fortaleza por 1 a 0 no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O lateral Erik escapou de três marcadores para fazer o gol da classificação do Galo de Campina, aos 36 minutos da etapa final. O jogo chegou a ficar paralisado por 50 minutos, devido a duas quedas de energia no primeiro tempo.

