Está em busca de emprego? Mais de 8 mil vagas estão disponíveis em MS

Para quem está em busca de emprego e deseja começar a semana com a carteira assinada, Mato Grosso do Sul está com 8.858 vagas disponíveis nesta segunda-feira (15). Além disso, há vagas disponíveis para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) começa a semana oferecendo 6.732 vagas em todo o Estado para as pessoas que procuram uma colocação no mercado de trabalho nas mais diversas cidades.

Apenas em Campo Grande são 2.037 vagas nas mais diversas áreas. Há oportunidades para açougueiros, ajudante de carga e descarga de mercadorias, de obras, atendente de balcão e lanchonete, auxiliar de linha de produção, azulejista, carpinteiro, costureira, eletricista, ferreiro armador, frentista, motorista e até engenheiro civil, entre outras.

Para pessoas com deficiência, há 87 vagas em aberto na Funtrab em profissões como ajudante de obras, assistente de vendas, armador de estrtutura de concreto, auxiliar administrativo, motorista de caminhão, pavimentador, porteiro e zelador. Para estágios, há 11 vagas.

Já no interior, Amambai oferece 510 vagas, enquanto Aquidauana está com 240 e Batayporã com 107. Na lista ainda aparece Caarapó com 419 vagas, Cassilândia com 212, Chapadão do Sul com 398, Costa Rica com 107 e Dourados com 298 vagas em aberto.

A lista completa de vagas você pode conferir aqui, onde também consta os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.

Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.126 vagas de emprego nesta segunda-feira (15). As contratações são para 170 profissões, em 236 empresas de Campo Grande. São 188 vagas para auxiliar de linha de produção, 143 vagas para repositor de mercadorias, 71 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 42 vagas para auxiliar de estoque, 35 vagas para alimentador de linha de produção, 25 vagas para desossador, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1514 oportunidades em 94 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 135 vagas, estoquista, com 63 vagas, repositor – em supermercados, com 28 vagas, operador de secador (produtos agrícolas), com 14 vagas, camareira de hotel, com 12 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 40 vagas em 9 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 15 vagas, auxiliar de linha de produção, com 11 vagas, motorista de ônibus rodoviário, com 2 vagas, copeiro de bar, também com 2 vagas, porteiro, com 1 vaga, entre outras.

A fundação ainda reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.