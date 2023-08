Com Paris logo ali, Luan disputa Mundial na Inglaterra

Sul-matogrossense busca seguir firme na luta por vaga à Paralimpíada

Único paratleta de Mato Grosso do Sul convocado pelo Brasil para os Jogos Mundiais IBSA (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos), Luan Simões Pimentel embarcou terça-feira para São Paulo (SP), e depois viajará rumo a Birmingham (ING), onde disputará o torneio de judô paralímpíco.

Aos 25 anos, o judoca nascido em Camapuã – a 139 km de Campo Grande – disse, em entrevista ao jornal O Estado, que o objetivo é brigar por medalha na categoria J2 (baixa visão) até 73 kg.

Esta será sua segunda participação neste evento, que tem em sua programação a disputa Comissão tem técnica de MS A equipe nacional de judô, que disputa os Jogos Mundiais, conta com uma representante de Mato Grosso do Sul. Anne Talitha Almeida Ferreira Silva, também do Ismac, será auxiliar técnica. “Ela é minha sensei. Foi uma das pessoas que me ensinou judô e está comigo até hoje. Vai estar ali, auxiliando todos, principalmente no feminino”, fala Luan. A comissão técnica do judô brasileiro em Birmingham é completada pelos técnicos Alexandre de Almeida Garcia e Jaime Roberto Bragança, e o auxiliar Adriano Gomes Serrão de Freitas. No peso de Luan, o país terá ainda a participação de Dênis Aparecido Rosa, da AMJ-SP. Ao todo, foram convocados vinte judocas. A Cerimônia de Abertura dos Jogos Mundiais da IBSA acontece na Universidade de Birmingham, amanhã (18), a partir das 13h (de MS). São esperados ao menos 1.250 paratletas de 70 países. Esta é a sétima edição do evento realizado pela primeira vez em Madri, em 1998. De lá para cá, já foram sedes: Quebec-CAN (2003), São Paulo-BRA (2007), Antalya-TUR (2011), Seul-KOR (2015) e Fort Wayne-USA (2019). de outras modalidades, como futebol de cegos, goalball, tiro com arco, xadrez, críquete, futebol B2/B3, powerlifting, showdown, boliche e tênis.

No Reino Unido, os combates no tatame estão programados para as próximas quarta-feira (23), quinta (24), e sexta (25). “Eu lutei em 2019, em Fort Wayne, nos Estados Unidos, consegui a sétima colocação, e fiquei em terceiro por equipes, com o Brasil”, disse Luan, por mensagens de voz, em entrevista respondida na segunda-feira (14).

Dessa vez, o paratleta do Ismac-MS espera subir algumas posições. “Minha expectativa é poder mostrar um bom judô. Acredito que estou bem melhor do que a última vez, evoluí bastante como atleta, estou mais experiente. A expectativa é de uma medalha, quero ir muito bem nesta competição, a mais importante do ano, espero realmente sair com o ouro”, disse.

Medalhar será preciso

Questionado se a vaga a Paris 2024 é uma realidade, ou, se vier será uma surpresa, Luan acredita estar em evolução para atingir seu melhor momento da carreira. “Vou lutar por ela, apesar ter começado meu ciclo um pouco depois. Na classificação internacional, eu estou quatro ou cinco competições atrás, meus adversários pelo mundo afora tiveram chances de fazer muitos pontos”, analisa.

As Paralimpíadas estão a pouco mais de um ano de serem iniciadas, com abertura prevista para 28 de agosto. “Então, tenho de ser preciso, sempre medalhar nas competições que eu for, fora do Brasil. Acredito que é bem possível, sim, e vou lutar por essa vaga. Meu objetivo, minha vida é em prol de conseguir essa vaga, um bom ranking, e ser campeão paralímpico”, projeta.

Lesão superada

Neste ciclo paralímpíco, Luan perdeu ao menos 11 meses, entre o fim de 2021 e o ano passado, período em que tratou de lesão grave no joelho direito. Ele explica como lida mentalmente com a situação. “Minha lesão já foi há algum tempo, já estou recuperado dela. Durante a luta não penso muito sobre isso, mas treinando procuro sempre um jeito de proteger meu joelho, em que fiz a cirurgia”, comenta.

“[O joelho] está 100% recuperado, estou conseguindo treinar muito bem. Isso me dá muita tranquilidade porque fiz um bom trabalho de fisioterapia e de preparação física, o que me deixa muito confiante para lutar 100%, sem medo, sem receio”, acrescenta.

A última luta oficial do sul- -mato-grossense foi em 3 de maio, quando venceu o Grand Prix, em São Paulo (SP). O pódio aumentou a sua confiança. “A expectativa está muito boa, [depois de] vir de vitória de uma competição muito boa”, reitera. Após esta competição, Luan foi convocado para as fases de treinamentos com a seleção brasileira.

Comissão tem técnica de MS

A equipe nacional de judô, que disputa os Jogos Mundiais, conta com uma representante de Mato Grosso do Sul. Anne Talitha Almeida Ferreira Silva, também do Ismac, será auxiliar técnica. “Ela é minha sensei. Foi uma das pessoas que me ensinou judô e está comigo até hoje. Vai estar ali, auxiliando todos, principalmente no feminino”, fala Luan.

A comissão técnica do judô brasileiro em Birmingham é completada pelos técnicos Alexandre de Almeida Garcia e Jaime Roberto Bragança, e o auxiliar Adriano Gomes Serrão de Freitas.

No peso de Luan, o país terá ainda a participação de Dênis Aparecido Rosa, da AMJ-SP. Ao todo, foram convocados vinte judocas.

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Mundiais da IBSA acontece na Universidade de Birmingham, amanhã (18), a partir das 13h (de MS). São esperados ao menos 1.250 paratletas de 70 países.

Esta é a sétima edição do evento realizado pela primeira vez em Madri, em 1998. De lá para cá, já foram sedes: Quebec-CAN (2003), São Paulo-BRA (2007), Antalya-TUR (2011), Seul-KOR (2015) e Fort Wayne-USA (2019).