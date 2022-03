Ministra Tereza Cristina entra para o PP e pode deixar o cargo em abril

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai se filiar ao PP (Partido Progressista), do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em cerimônia marcada para o dia 20 de março, em Campo Grande. Tereza já comunicou sua decisão às principais lideranças do partido.

Segundo o Congresso em Foco, assim como outros colegas de governo, ela deve deixar o governo em abril para ficar apta a disputar as eleições. Eleita deputada federal pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), em 2014, Tereza foi reeleita em 2018, já pelo DEM (Democratas).

Tereza Cristina é apontada como uma das opções para compor a chapa do presidente Jair Bolsonaro na condição de vice. Bolsonaro, no entanto, tem sinalizado que prefere o general Walter Braga Netto, ministro da Defesa.

Se não emplacar como vice, Tereza deverá concorrer ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Os defensores do nome de Tereza alegam que ela poderia diminuir a resistência do eleitorado feminino, que apresenta elevados índices de rejeição ao presidente. Além disso, a ministra goza de prestígio no agronegócio, uma das bases eleitorais mais consistentes de Bolsonaro.

Com informações do Congresso em Foco