São Paulo vence América-MG e sai na frente em quartas da Copa do Brasil

O São Paulo conseguiu sair com a vantagem mínima no duelo contra o América-MG, na noite desta quinta-feira (28), no Morumbi. Com herói o herói improvável Thiago Couto, defensor de um pênalti, o time não fez uma boa partida, mas soube encontrar soluções dentro de campo. O tricolor agora precisa manter o placar no jogo de volta. Qualquer empate leva a disputa para os pênaltis.

O 1 a 0 reflete um time que insistiu nos cruzamentos e bolas longas na área. O mantra “toca no Calleri que é gol” parece funcionar em qualquer ocasião, entretanto não foi o artilheiro argentino que deu o gol da vitória, mas sim Luciano. O camisa 11 são-paulino foi o melhor da partida e consolidou a ótima fase que vive nas últimas semanas.

Como foi o jogo

Os primeiros minutos de jogo mostrava o que vinha por ai. Uma partida equilibrada, com disputas intensas e algumas chances para ambos os lados. O São Paulo soube explorar o lado direito do Coelho, que foi praticamente inexistente. Foi exatamente por lá, onde o time paulista criou suas principais chances e conseguiu chegar ao gol.

Igor Vinícius foi um dos destaques da partida. O questionado lateral direito soube atacar os espaços, além de oferecer uma certa correria pelo setor do campo. Foi dele o cruzamento para gol. Em jogada um pouco mais trabalhada do que as apresentadas pelo time no jogo, Igor Vinícius cruzou na área, Luciano soube realizar o movimento perfeito e conseguiu uma cabeçada para baixo, no canto, sem chances para o goleiro Matheus Cavichioli.

A estratégia que resultou no gol se diferencia do time considerado ideal por Rogério Ceni. Como na noite desta quinta, o treinador optou por um meio-campo mais leve, com Gabriel Neves, Igor Gomes e Rodrigo Nestor. O controle por meio da posse não apareceu diante do América.

Entretanto, diferente de outras temporadas, é justamente ai que surge o diferencial são-paulino. Quando a qualidade não se sobrepõe, a competitividade aparece. E o time soube sofrer também com a pressão americana.

Definitivamente é difícil vencer o São Paulo de Rogério Ceni.

A segunda etapa se mostrou semelhante ao primeiro tempo. Os dois time continuavam disputando cada bola. O América procurou sair mais para o jogo e criou ótimas oportunidades. A maior delas foi com o pênalti desperdiçado de Iago Maidana.

O jovem e questionado goleiro Thiago Couto, que foi colocado pela diretoria do São Paulo em uma fria, foi o goleiro titular do clube paulista. Couto quase virou vilão ao derrubar, de forma estabanada, Henrique Almeida na área. Surge aqui os motivos do futebol ser o esporte mais popular do mundo. Thiago Couto defendeu o pênalti e pôs abaixo um Morumbi com mais de 50 mil pessoas.

O pênalti cometido de maneira atabalhoada, fora do tempo, contrastou com a postura na cobrança de Iago Maidana. Frio, Thiago Couto aguardou até o último instante para cair no canto esquerdo. Quando caiu, agarrou com segurança e facilidade o péssimo chute do rival. O zagueiro do Coelho, inclusive, fez uma partida para esquecer.

Próximos jogos

O São Paulo vai a Curitiba enfrentar o Athletico-PR, domingo (31), às 16hrs (Brasília). Depois enfrenta o Ceará, em casa, na quarta (3). A difícil sequência do tricolor expõe os erros da diretoria, que permitiu a chegada de um time com elenco enxuto para a disputa de jogos intensos em três competições.

Já o América enfrenta o Avaí, também no domingo, às 18hrs. Depois vai a Caxias do Sul, enfrentar o Juventude, no Sábado (6).

